Таким чином, Шольц може стати єдиним канцлером від СДПН, якого не переобрали на другий термін. Цьогорічні вибори, ймовірно, стануть тріумфом для Фрідріха Мерца і ХДС/ХСС, проте лишається питання, з ким вони формуватимуть коаліцію.

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Якими будуть цьогорічні вибори у Німеччині

Так, чинний канцлер Олаф Шольц під час виступу у Постдамі заявив, що "знову може перемогти", цитує Tagesschau. Глава СДП розраховує на той пласт населення, який досі не визначився за кого голосуватиме.

Я не вірю в дива, але я вірю в перемогу на виборах. Я переконаний, що цього разу багато людей визначаться лише на виборчій дільниці,

– зазначив Шольц.

Шольц упевнений, що багато німців вирішить віддати обидва голоси за Соціал-демократичну партію, "щоб ми були достатньо сильними і щоб уряд міг продовжити роботу під моїм керівництвом".

Однак опитування показують, що Олаф Шольц потенційно може стати головою німецького уряду з найкоротшим терміном перебування при владі за останні 50 років. Його партії пророкують всього 15% на виборах, а будь-який результат, нижче 20%, стане найгіршим за всю повоєнну історію СДПН. Наразі партія займає всього третє місце.

Лідером в опитуванням є блок ХДС/ХСС (очолювана Мерцом Християнсько-демократична партія у традиційному блоці з баварським ХСС, Християнсько-соціальним союзом, разом відомі як Union). Він претендує на перемогу з 30% голосів. Проте важливо, що ХДС/ХСС не зможе правити самостійно, тому консерваторам потрібна принаймні ще одна партія в коаліції.

Друге ж місце по прогнозам набирає ультраправа "Альтернатива для Німеччини". Вона отримає приблизно 21% на дострокових виборах, що буде найбільшим успіхом правих сил від часів Другої світової. Однак традиційно АдН знаходиться у політичній ізоляції, коаліцію формувати з цією політсилою ніхто не хоче.