Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лисный сказал 24 Каналу, что сейчас по всему миру, включая Германию, проходят выборы. А Олаф Шольц хочет выиграть выборы в роли представителя партии мира, поэтому не хочет становиться стороной конфликта в войне России с Украиной.

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Уклониться не сможет

По мнению политолога, Шольц может думать так: если Владимир Путин перейдет красные линии, начнется большая война. Поэтому лучше что-то не дать, не провоцировать его и не обострять ситуацию.

Возможно, у него есть определенные страхи перед Россией или моменты, которые они не хотят публично озвучивать вроде ограничительных сторон с России. Позиция Шольца упорно иррациональная, как ее ни анализируй, ведь даже эксперты говорят, что ракеты Taurus – не панацея,

– подчеркнул Олег Лесной.

Олаф Шольц почему-то считает, что станет обязательной стороной, хотя, по сути, Германия и так уже является стороной этого конфликта.

На российских танках в начале войны было написано "На Берлин". Поэтому Шольц не может уклониться от этого. Тем более, что постоянно Захаровы, Медведевы и другие шалопаи из России говорят, что они воюют с Западом, а не с Украиной. Их пропагандисты считают, что Украина уже проиграла, поэтому теперь они воюют с НАТО,

– подчеркнул президент аналитического центра "Политика".

По его словам, Путину не нужны никакие поводы, чтобы напасть на любую страну. Он идет уничтожать цивилизацию как таковую, поэтому для Запада должна быть очевидной потребность в объединении и адекватном ответе на угрозу, пока она не перешла территорию их государств.

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