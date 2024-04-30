Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний сказав 24 Каналу, що зараз по всьому світу включно з Німеччиною проходять вибори. А Олаф Шольц хоче виграти вибори у ролі представника партії миру, тому не хоче ставати цією стороною конфлікту у війні Росії з Україною.

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Ухилитися не зможе

На думку політолога, Шольц може думати так: якщо Владімір Путін перейде червоні лінії, розпочнеться велика війна. Тому краще щось не дати, не провокувати його та не загострювати ситуацію.

Можливо, в нього є певні страхи перед Росією або моменти, які вони не хочуть публічно озвучувати на кшталт обмежувальних сторін з боку Росії. Позиція Шольца вперто ірраціональна, як її не аналізуй, адже навіть експерти кажуть, що ракети Taurus – не панацея,

– наголосив Олег Лісний.

Олаф Шольц чомусь вважає, що стане обов'язковою стороною, хоча, по суті, Німеччина і так вже є стороною цього конфлікту.

На російських танках на початку війни було написано "На Бєрлін". Тому Шольц не може ухилитися від цього. Тим більше, що постійно Захарові, Мєдвєдєви та інші шалапутні з Росії говорять, що вони воюють із Заходом, а не з Україною. Їхні пропагандисти вважають, що Україна вже програла, тому тепер вони воюють з НАТО,

– підкреслив президент аналітичного центру "Політика".

За його словами, Путіну не потрібні жодні приводи, аби напасти на будь-яку країну. Він іде знищувати цивілізацію як таку, тому для Заходу має бути очевидною потреба в об'єднанні та адекватній відповіді на загрозу, доки вона не перейшла терени їхніх держав.

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