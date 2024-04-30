Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний сказав 24 Каналу, що зараз по всьому світу включно з Німеччиною проходять вибори. А Олаф Шольц хоче виграти вибори у ролі представника партії миру, тому не хоче ставати цією стороною конфлікту у війні Росії з Україною.
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Ухилитися не зможе
На думку політолога, Шольц може думати так: якщо Владімір Путін перейде червоні лінії, розпочнеться велика війна. Тому краще щось не дати, не провокувати його та не загострювати ситуацію.
Можливо, в нього є певні страхи перед Росією або моменти, які вони не хочуть публічно озвучувати на кшталт обмежувальних сторін з боку Росії. Позиція Шольца вперто ірраціональна, як її не аналізуй, адже навіть експерти кажуть, що ракети Taurus – не панацея,
– наголосив Олег Лісний.
Олаф Шольц чомусь вважає, що стане обов'язковою стороною, хоча, по суті, Німеччина і так вже є стороною цього конфлікту.
На російських танках на початку війни було написано "На Бєрлін". Тому Шольц не може ухилитися від цього. Тим більше, що постійно Захарові, Мєдвєдєви та інші шалапутні з Росії говорять, що вони воюють із Заходом, а не з Україною. Їхні пропагандисти вважають, що Україна вже програла, тому тепер вони воюють з НАТО,
– підкреслив президент аналітичного центру "Політика".
За його словами, Путіну не потрібні жодні приводи, аби напасти на будь-яку країну. Він іде знищувати цивілізацію як таку, тому для Заходу має бути очевидною потреба в об'єднанні та адекватній відповіді на загрозу, доки вона не перейшла терени їхніх держав.
Чому Україні потрібні ракети Taurus
- Taurus може бути різних модифікацій: бетонобійна, яка допомагає пробивати бункери, командні пункти та склади боєприпасів, та зі зменшеним об'ємом боєголовки, що збільшує дальність польоту. А радіус дії такої ракети – понад 500 кілометрів.
- Taurus має потужну двоступеневу боєголовку MEPHISTO: перша частина зі спеціальної сталі, яка пробиває бетонні стіни метрової товщини, призначена для пробиття залізобетонних або глибоко вкопаних цілей, а друга завдає осколкової шкоди на заздалегідь вказаному рівні будівлі.
- Ракета нашпигована стелс-технологіями, які роблять її непомітними для ворожих систем ПРО, дозволяють летіти без підтримки GPS та систем супутникового наведення.
- Такі ракети допоможуть українським військовим вибивати ворожі військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях. Це – і ворожі аеродроми, і склади боєприпасів, і Кримський міст.