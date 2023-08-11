Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник Богдан Ференс, отметив, что Украина еще в начале вторжения критиковала Германию за медленные действия по военной помощи.

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Но нужно отдавать себе отчет, что в стране проходят внутренние политические дискуссии относительно тех или иных решений.

Для Шольца и коалиции было непросто снабжать нас танками, тяжелым вооружением. У них куча проблем и внутренних вызовов по оборонному бюджету, аудиту и всему прочему. Я думаю тут иногда есть разное видение, какие действия могут привести к каким контрдействиям. Есть разные советники, которые дают свои советы и видения канцлеру,

– заметил Ференс.

В целом в случае поставки оружия немецкий Бундестаг прогрессивнее правительства Шольца. Там убеждены, что Украина должна получить высокоточное дальнобойное оружие, которое поможет в наступательных операциях.

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Шольц обращает внимание на действия США

Как отметил Ференс, в случае с танковой коалицией Германия тоже долго думала. Сам Шольц синхронизировал свои действия с администрацией Байдена и с самим президентом США.

По всей вероятности, это свидетельствует о желании канцлера Германии разделить уровень ответственности и уровень обязательств в рамках войны России против Украины. Такая позиция присуща Шольцу.

Мы видим, что США не спешат с передачей ATACMS Украине. Это служит для нас сигналом, что нужно чаще аргументировать на самом высоком уровне, почему такой вид вооружения нам важен и какие результаты можно достичь, если ключевые наши партнеры будут более решительными в этом вопросе.

– отметил Ференс.

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