Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник Богдан Ференс, зауваживши, що Україна ще на початку вторгнення критикувала Німеччину за повільні дії щодо військової допомоги.
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Але потрібно усвідомлювати, що в країні відбуваються внутрішні політичні дискусії щодо тих чи інших рішень.
Для Шольца і коаліції було непросто постачати нам танки, важке озброєння. В них купа проблем та внутрішніх викликів щодо оборонного бюджету, аудиту і всього іншого. Я думаю тут інколи є різне бачення, які дії можуть привести до яких контрдій. Є різні радники, які дають свої поради та бачення канцлеру,
– зауважив Ференс.
Загалом у випадку постачання зброї німецький Бундестаг є прогресивнішим за уряд Шольца. Там переконані, що Україна повинна отримати високоточну далекобійну зброю, яка допоможе в наступальних операціях.
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Шольц звертає увагу на дії США
Як наголосив Ференс, у випадку з танковою коаліцією Німеччина теж довго думала. Сам Шольц синхронізував свої дії з адміністрацією Байдена та самим президентом США.
Ймовірно, це свідчить про бажання канцлера Німеччини розділити рівень відповідальності та рівень зобов'язань в рамках війни Росії проти України. Така позиція притаманна Шольцу.
Ми зараз бачимо, що США не поспішають з передачею ATACMS Україні. Це слугує для нас сигналом, що потрібно частіше аргументувати на найвищому рівні, чому такий вид озброєння нам важливий і які результати можна досягнути, якщо ключові наші партнери будуть рішучішими у цьому питанні,
– зазначив Ференс.
Чи отримає Україна ракети Taurus: коротко
- У правлячій партії Німеччини наголошують на потребі відправити Україні далекобійні ракети Taurus. Німецькі ЗМІ повідомляли, що невдовзі уряд таки оголосить про передачу цієї зброї.
- Пізніше джерела видання Spiegel повідомили умову, за якої Німеччина надасть Україні Taurus. Шольц хоче перепрограмувати ці ракети, щоб ЗСУ не могли завдавати ними удари по території Росії. Це займе кілька тижнів.
- 9 серпня стало відомо про черговий пакет військової допомоги від Німеччини. Туди увійшли ще 2 пускові установки до ЗРК Patriot, безпілотники, боєприпаси тощо.