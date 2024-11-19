Немецкая оппозиция считает, что Шольц не хочет передавать Taurus Украине из-за "партийной тактики"

Несмотря на разрешение США бить по России ракетами ATACMS, Германия не хочет принимать соответствующего решения по Taurus. Оппозиция говорит, что Шольц руководствуется "партийной тактикой".

К слову, ракеты Taurus были бы полезны Украине, ведь имеют большую дальность, чем ATACMS. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.

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"Германия будет восприниматься как нерешительный и ненадежный партнер"

Немецкая оппозиция обвинила Шольца в том, что он якобы скрывает желаемые крылатые ракеты от Украины, руководствуясь партийной тактикой.

Канцлер снова предпочитает партийные интересы интересам над интересами внешней политики и политики безопасности Германии,

– заявил представитель парламентской группы ХДС/ХСС в Бундестаге Флориан Ган.

Он назвал позицию Шольца "серьезной ошибкой" и отметил, что Германия из-за этого будет восприниматься на международном уровне как нерешительный и ненадежный партнер.

Справочно. Крылатые ракеты Taurus имеют длину около пяти метров, а их вес – почти 1400 килограммов.

Они оснащены собственным двигателем и несколькими навигационными системами, которые позволяют им совершать низкие полеты.

Эти ракеты могут уничтожать цели на расстоянии до 500 километров, а еще их трудно поразить средствами ПВО.