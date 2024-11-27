Таким предположением с 24 Каналом поделился дипломат и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что предоставление оружия случится медленно.

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"Постепенно будем иметь то, что нужно, и довольно уверенно", – подчеркнул Огрызко.

Украина действительно может получить дальнобойное оружие

Администрация Байдена все-таки решила войти в историю с поднятой головой. Действующий президент США под конец своей политической карьеры продемонстрировал силу, предоставив Украине разрешение на удары западным оружием по России.

Получим ли сейчас ракеты Tomahawk? Будем реалистами, на завтра – нет,

– предположил Владимир Огрызко.

Если Украина продолжит получать оружие от США, Франции, Великобритании, а Германия наконец даст добро на поставку ракет Taurus, что вполне может произойти в конце февраля 2025 года, это все в сумме даст неплохие возможности на поле боя.

Интересно! Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, в которой призвала предоставить Украине дальнобойные ракеты.

Как известно, дальнобойные ракеты Tomahawk являются частью секретного Плана победы Владимира Зеленского. Глава государства пригласил их в Вашингтон.