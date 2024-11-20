Ранее СМИ сообщали о подготовке США к отправке очередного пакета с помощью. Администрация Байдена стремится использовать более 7 миллиардов долларов, выделенных Конгрессом для Украины, до инаугурации Трампа, передает 24 Канал со ссылкой на прессслужбу Пентагона.
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Новая порция вооружения
Теперь Пентагон официально объявил о передаче пакета, раскрыв его содержание.
Туда вошли:
- боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм боеприпасы;
- минометные снаряды калибра 60 мм и 81 мм;
- беспилотники;
- ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- взрывное оборудование и боеприпасы;
- химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.
К слову, в ночь на 19 ноября в Брянской области России раздались взрывы на арсенале. Оккупанты жаловались, что военный объект поразили с помощью ракет ATACMS.