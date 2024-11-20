Раніше ЗМІ повідомляли про підготовку США до надсилання чергового пакету із допомогою. Адміністрація Байдена прагне використати понад 7 мільярдів доларів, які були виділені Конгресом для України, до інавгурації Трампа, передає 24 Канал із посиланням на пресслужбу Пентагона.

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Нова порція озброєння

Тепер Пентагон офіційно оголосив про передачу пакету, розкривши його зміст.

Туди увійшли:

боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм боєприпаси;

мінометні снаряди калібру 60 мм і 81 мм;

безпілотники;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

стрілецька зброя та боєприпаси;

підривне обладнання та боєприпаси;

хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

До слова, у ніч на 19 листопада у Брянській області Росії пролунали вибухи на арсеналі. Окупанти скаржилися, що військовий об'єкт уразили за допомогою ракет ATACMS.