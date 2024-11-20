Про те, що США готуються передати Україні новий пакет військової допомоги, повідомляє AP з посиланням на представників американської влади, передає 24 Канал.

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Чому США надає Україні новий пакет військової допомоги

Цей крок є частиною термінового плану адміністрації президента Байдена, який має на меті надати Києву максимальну підтримку до інавгурації Трампа, який неодноразово заявляв про свої наміри швидко завершити війну між Україною та Росією.

У новий пакет допомоги ввійдуть:

системи протиповітряної оборони;

реактивні системи залпового вогню HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 і 105 міліметрів;

протитанкові комплекси Javelin;

а також запчастини й інше обладнання.

Офіційні особи зазначили, що ці постачання здійснюватимуться за допомогою президентських повноважень, які дозволяють швидко виділяти озброєння з чинних резервів Пентагону.

Зверніть увагу! Паралельно з цим Україна отримала дозвіл на використання далекобійних ракет ATACMS для завдання ударів по території Росії. ЗСУ, ймовірно, вже використали ці ракети для атак на російські склади боєприпасів у Брянській області. Це викликало жорстку реакцію Кремля, який пригрозив можливістю використання ядерної зброї.

Чи є якісь загрози для України

У Вашингтоні запевняють, що наразі не бачать жодних ознак підготовки Росії до застосування ядерного арсеналу. Водночас у Білому домі наголошують на важливості оперативного постачання всіх схвалених Конгресом коштів та озброєнь. На момент передачі влади Трампу залишилося приблизно два місяці, тому адміністрація Байдена працює над прискоренням усіх процесів.

Крім того, Міністерство оборони США планує використати понад 7 мільярдів доларів, які вже були виділені Конгресом для військової допомоги Україні. Частина цих коштів спрямовується на закупівлю нової зброї, решта – на поповнення запасів, які вивільняються для підтримки Києва.

Водночас Трамп, який нещодавно виграв вибори, неодноразово критикував політику підтримки України та навіть припустив, що Києву варто було б піти на поступки, щоб завершити війну. Як саме він планує "швидко вирішити конфлікт", політик поки що не пояснив, але його заяви викликають серйозну тривогу серед прихильників подальшої підтримки України.