Чиновнику Минобороны избрали меру пресечения по делу о взятке от застройщика

Печерский районный суд Киева 30 июля избрал меру пресечения начальнику Южного управления капитального строительства Министерства обороны Василию Ракулу. Его обвиняют в попытке получить взятку от застройщика.

Суд постановил, что чиновник до 23 сентября будет находиться под стражей. За него также могут внести залог в размере 10 миллионов гривен.

Читайте также НАБУ передало до суду другу справу про розкрадання газу на ТЕЦ Дубневичів

Меру пресечения Ракулу было избрано по ходатайству Департамента стратегических расследований Нацполиции Офиса генпрокурора. Суд принял решение со второй попытки. 28 июля чиновник Минобороны не явился на судебное заседание.

В деле также фигурирует экс-детектив Национального антикоррупционного бюро Роман Ковтун. По версии следствия, Ракул и Ковтун пытались получить взятку от застройщика в размере 1 миллиона долларов.

Решение в отношении бывшего работника НАБУ будет принято позже – 2 августа. Как и Ракул, он не пришел на рассмотрение дела в Печерский райсуд 28 июля. Поэтому слушания перенесли на несколько дней.

Что этому предшествовало