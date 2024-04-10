Силы обороны использовали украинский барражирующий боеприпас RAM X против российского зенитного ракетно-пушечного комплекса 2С6 "Тунгуска".
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Этот БпЛА ранее не анонсировали
Согласно сообщениям, украинские аэроразведчики обнаружили российский зенитный комплекс "Тунгуска" в окрестностях населенного пункта Заря на восточном направлении.
Дрон поразил российский комплекс. Вероятно, другой БпЛА Shark обнаружил цель и отслеживал ее до прилета ударного дрона.
RAM X - это новый беспилотник, о котором ранее не говорили. Судя по названию, это – модифицированный боеприпас RAM II.
Дрон на видео почти не видно в отличие от его предыдущих моделей. Вероятно, ему изменили конструкцию.
Силы обороны применили новый дрон: смотрите видео
Силы обороны ликвидировали врага на Запорожском направлении
- Командующий Нацгвардии Александр Пивненко рассказал, что на Запорожском направлении бойцы 3 штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" успешно ликвидировали оккупантов. По его словам, враг не ожидал, что наши защитники дерзко подойдут вплотную.
- Благодаря четким и слаженным действиям аэроразведки, штурмовиков и группы огневой поддержки спецназовцы смогли приблизиться вплотную и забросить гранаты в подвальные помещения здания.
- Остатки вражеской пехоты, которая пыталась убежать, была уничтожена из стрелкового оружия.