"Личное фиаско Трампа": Юнус назвал две страны, которые могут оказать давление на Путина

Поражение республиканцев может привести к серьезным изменениям в окружении Трампа. Рамиз Юнус объяснил, как это повлияет на поддержку Украины, чего ожидать от нового Конгресса и способен ли Эрдоган оказать влияние на Путина.

Поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США изменило политическое положение Дональда Трампа и усилило позиции демократов. Теперь американскому президенту придется считаться с новым большинством, а его ближайшие союзники уже могут задумываться о собственном политическом будущем.

Политолог Рамиз Юнус в эфире 24 Канала объяснил, почему считает результаты голосования личным фиаско Трампа и какие возможности открываются перед Украиной. Он также оценил перспективы американской военной помощи, влияние Реджепа Тайипа Эрдогана на Владимира Путина и причины противоречий между Турцией и Азербайджаном.

Почему поражение республиканцев стало личным фиаско Трампа

На выборах в Конгресс США демократы получили гораздо больше голосов, чем ожидалось. Это победа демократов, поражение республиканцев или личное фиаско Дональда Трампа? Что теперь изменится для Украины и России?

Прежде всего я призываю не обращать внимания на громкие заголовки, а трезво анализировать произошедшее. В медиа результаты представляют как чрезвычайное событие, которого никто не ожидал, но для специалистов в этом нет ничего удивительного.

Если взять последние 22 кампании по промежуточным выборам в США, то, по моим подсчетам, в 20 случаях партия действующего президента терпела поражение. Это обычный процесс американской политики, независимо от того, представляет ли президент республиканцев или демократов.

Любой кандидат приходит к власти с большим количеством предвыборных обещаний. Он рассказывает избирателям, как изменится их жизнь, но со временем сталкивается с реальными экономическими и политическими обстоятельствами.

Дональд Трамп как известный шоумен очень хорошо умеет работать с общественным мнением. Его вторая победа в значительной степени явилась результатом протестного голосования в поляризованном американском обществе.

Но он обещал дешевый бензин, отказ от новых войн и улучшение экономической ситуации. Соединенные Штаты оказались втянутыми в войну на Ближнем Востоке, цены на горючее выросли, а инфляция усилилась.

Отдельной проблемой стала иммиграционная политика. Значительная часть латиноамериканских избирателей, поддержавших Трампа на президентских выборах, теперь от него отвернулась.

В результате демократы получили сильные позиции даже в тех штатах, где республиканцы доминировали десятилетиями.

Поэтому я считаю, что, прежде всего, это личное поражение Дональда Трампа. Уже из-за него оно превратилось в поражение Республиканской партии.

Но я бы не называл это большой самостоятельной победой демократов. Они получили гораздо больше, чем могли рассчитывать, именно благодаря ошибкам своего противника.

К примеру, еще до выборов почти все ожидали, что республиканцы потеряют большинство в Палате представителей. Главным вопросом было только соотношение сил.

В то же время Сенат Трамп вполне мог удержать. Даже распределение 50 на 50 оставляло бы республиканцам возможность опираться на решающий голос вице-президента.

Однако Трамп сам создал проблемы своей партии. Во время праймериз он отвергал кандидатов, предлагавшихся опытными республиканцами, и настаивал на выдвижении собственных людей.

Это касалось и кандидатов, которых поддерживали ближайшие союзники президента, в том числе Джей Ди Вэнс. Среди политиков, чьи кандидатуры активно продвигались, были также Вивек Рамасвами и другие представители движения MAGA.

В результате республиканцы упустили возможность сохранить контроль и над Сенатом.

Теперь мы получили вполне традиционную для американской политики ситуацию: президент представляет одну партию, а Конгресс контролирует другую.

Подобное уже случалось при Рональде Рейгане. И это не помешало ему оставаться влиятельным президентом.

Но есть важное отличие. Рейган имел большой политический опыт, а его вице-президент Джордж Буш-старший уже был известным и профессиональным политиком.

Нынешняя ситуация в Республиканской партии значительно сложнее, в частности из-за того, кого Трамп избрал своим политическим преемником.

Вэнс может пострадать больше Трампа

Джей Ди Вэнс пришел в большую политику относительно недавно. Его карьера стремительно развивалась благодаря поддержке Дональда Трампа, который сначала помог ему стать сенатором, а затем сделал его вице-президентом.

У Вэнса хорошо построен публичный образ. Он происходит из небогатой семьи, написал ставшую бестселлером книгу и представляет собственную биографию как историю американской мечты.

Но красивая политическая биография не заменяет опыт.

Вэнс начал подражать стилю Трампа, его риторике и подходам к внешней политике. И теперь, когда президент потерпел тяжелое поражение, именно Вэнс может пострадать больше всего.

Я даже считаю, что в нынешней ситуации он оказался в худшем положении, чем Марко Рубио.

Рубио – профессиональный политик с многолетним опытом. Когда его кандидатуру утверждали, он получил единодушную поддержку Сената. Это много говорит о его политических возможностях и связях.

Обратите внимание, как отличалось поведение Вэнса и Рубио на международных площадках, в частности, в Мюнхене. Один выступал в качестве жесткого критика европейских союзников, другой пытался сохранять образ умеренного дипломата.

Фактически они играли роль плохого и хорошего полицейского.

Рубио также пытается больше работать с латиноамериканским направлением и дистанцироваться от самых противоречивых вопросов войны на Ближнем Востоке и русско-украинской войны.

Поэтому я не исключаю даже его отставки с должности государственного секретаря. Он мог бы объяснить это состоянием здоровья или другими личными обстоятельствами, чтобы уйти из администрации Трампа и сохранить возможности для предстоящей президентской кампании.

Причем Рубио не обязательно нужно баллотироваться уже через два года.

Он еще молодой политик и может подождать следующего политического цикла. Если республиканцы поймут, что в 2028 году им сложно вернуть Белый дом, Вэнс может стать кандидатом и взять на себя риск очередного поражения.

А Рубио будет иметь возможность попробовать свои силы позже, когда политическая ситуация станет более благоприятной.

Это один из возможных сценариев, которые я рассматриваю с точки зрения политических технологий.

Сложности возникнут и для других представителей администрации. К примеру, уже обсуждают возможную отставку министра обороны Пита Хегсета.

Он стал одним из самых непопулярных членов кабинета из-за войны на Ближнем Востоке, решений по Украине и конфликтов с частью профессиональных военных.

В новом Конгрессе также появляются политики, готовые активно поднимать вопросы его деятельности.

Не исключаю кадровых изменений и среди других приближенных к Трампу должностных лиц, в частности, Стивена Миллера.

Часть представителей администрации постарается уйти самостоятельно, а другими могут пожертвовать, чтобы ослабить политическое давление на президента.

Демократы будут готовить новое давление на Белый дом

Теперь нужно забыть о 3 ноября как главном политическом ориентире. Результаты этих выборов уже известны, а все дальнейшие события следует оценивать через призму того, что произойдет через два года.

Тогда в США будут снова выбирать президента, полностью обновлять Палату представителей и переизбирать примерно треть Сената.

Каждый конгрессмен, сенатор или политик, желающий баллотироваться на высший пост, уже начинает думать о собственном будущем.

Все видят, что Трамп превратился в хромую утку. Они также понимают, кто в значительной степени ответственен за поражение республиканцев.

Поэтому все большее число политиков может дистанцироваться от него.

Демократы получили возможность объединиться. До выборов они находились в достаточно раздробленном состоянии, но теперь имеют общую цель на следующие два года.

И я ожидаю, что они будут усиливать давление на администрацию по разным направлениям.

Каждая возможная отставка Хегсета, Миллера или другого должностного лица может стать дополнительной политической победой демократов.

Это похоже на шахматную партию, в которой одна сторона постепенно заставляет противника жертвовать фигурами.

Два года назад, когда Трамп вернулся к власти, республиканцы активно наступали на демократов. Они пытались менять работу государственных структур, давили на медиа, в частности, на "Голос Америки" и "Радио Свобода".

Первоначально такая тактика приносила результаты. Но потом администрация допустила многие ошибки и во внутренней, и во внешней политике.

Вспомните конфликты с Канадой, Гренландией, Данией, Европейским Союзом и Польшей. Добавьте сюда войну на Ближнем Востоке, позицию по Украине и историю с российским дизелем.

Республиканцы фактически сами дали демократам возможность вернуть себе политическое влияние.

И теперь основным инструментом противостояния станут финансы.

Палата представителей имеет важные бюджетные полномочия. Сенат принимает участие в утверждении министров, судей и других чиновников.

Это значит, что Трампу придется договариваться. Он больше не сможет проводить все решения, несмотря на позицию Конгресса.

Если президент начнет постоянно угрожать правом вето, это также будет иметь политическую цену.

Американцы выбирали его не для того, чтобы он бесконечно блокировал законодательные инициативы. Избиратели хотят видеть конкретные результаты.

Возможны новые бюджетные кризисы, шатдауны и споры по поводу иммиграционной политики. И каждый подобный конфликт демократы могут использовать против республиканцев перед следующими выборами.

Аналогичная ситуация возникнет во внешней политике.

Новый Конгресс может активнее проверять деятельность ближайшего окружения Трампа, в частности, Джареда Кушнера, Стива Виткоффа и членов президентской семьи.

Могут начаться расследования их бизнес-интересов, международных контактов и возможных конфликтов интересов.

Поэтому Трампу придется думать не только о собственных решениях сегодня, но и о том, что произойдет с ним и его окружением после завершения президентства.

Чем для Трампа может закончиться новая эскалация с Ираном

Один из возможных сценариев – попытка президента снова усилить военную операцию против Ирана.

Я, правда, считаю это очень рискованным решением для самого Трампа. Фактически он будет стрелять себе в ногу.

Ведь война на Ближнем Востоке стала одной из причин поражения республиканцев. Новая эскалация может еще больше повысить цены на горючее и усилить недовольство американцев.

У президента есть значительные полномочия в области внешней политики. Ему подчиняются Министерство обороны, разведывательные структуры, и в течение определенного времени он может совершать военные операции без отдельного решения Конгресса.

Но что произойдет, если он начнет новую кампанию против Ирана и через 60 дней не добьется результата?

Тогда перед американскими политиками встанет вопрос, зачем президент снова втянул страну в военное противостояние, которое уже нанесло политический ущерб его партии.

Я не думаю, что Джей Ди Вэнс будет в восторге от такого решения. Он по-прежнему пытался дистанцироваться от войны с Ираном, а теперь может использовать ее последствия для своего политического будущего.

Также не уверен, что Марко Рубио согласится взять на себя ответственность за новую эскалацию.

Здесь возникает еще один возможный сценарий.

В американской политической системе существует 25-я поправка к Конституции, которая предусматривает механизм реагирования на неспособность президента выполнять свои полномочия.

Я не исключаю, что в случае острейшего политического кризиса часть американских политиков может начать обсуждать и такой вариант.

В Сенате, по приведенным мною подсчетам, демократы имеют 54 голоса. Для решений, нуждающихся в квалифицированном большинстве в две трети, им пришлось бы искать поддержку части республиканцев.

И я допускаю, что при определенных обстоятельствах такие республиканцы могли бы найтись. Ведь они тоже будут думать о собственных политических карьерах.

Это не значит, что отстранение президента уже готовится. Я рассматриваю возможный сценарий глубокого политического кризиса, когда Вэнс теоретически мог бы оказаться во главе исполнительной власти.

Но для Трампа все это означает одно: принять решение о новой военной операции теперь гораздо сложнее, чем раньше.

Ему придется учитывать не только собственные желания, но и позицию партии, ее спонсоров и политиков, рассчитывающих на победу в будущем.

Илон Маск может потерять защиту Трампа

Отдельно я хотел бы обратить внимание на Илона Маска.

Он демонстрировал свою силу, принимая противоречивые решения по Starlink и Starshield. Но чего он этим добился?

Теперь Дональд Трамп уже не сможет так легко защищать его. Новый Конгресс будет иметь возможность проводить расследование и требовать показаний под присягой.

И Маску придется отвечать на вопросы.

Вспомните, что произошло с акциями Tesla, когда Маск поссорился с Трампом. Рынок очень быстро отреагировал на конфликт.

В Соединенных Штатах даже самый богатый бизнесмен не может полностью игнорировать государственные власти.

Если Конгресс станет серьезно рассматривать деятельность его компаний, это может создать риски для их капитализации.

Причем речь идет не просто о политических спорах. Решения по спутниковой связи, которые могут влиять на жизнь людей во время войны, создают вопросы и к репутации самих США.

Маск должен понимать, что большой бизнес и большая политика – это не одно и то же.

Если хочешь заниматься политикой, будь готов к ответственности. Если хочешь заниматься бизнесом, не стоит считать, что твое состояние позволяет игнорировать решения американских государственных институтов.

Именно здесь я вижу дополнительные возможности для Украины.

Но ими нужно пользоваться грамотно, не вовлекаясь во внутрипартийную борьбу Соединенных Штатов.

Украине не следует становиться ни на сторону республиканцев, ни на сторону демократов.

Мы уже видели, как политические истории вокруг Гантера Байдена повлияли на отношение Трампа к Зеленскому. Подобных ситуаций в дальнейшем следует избегать.

Сегодня у украинской дипломатии достаточно опыта, чтобы работать с обеими партиями и использовать их интересы для защиты Украины.

Почему Мелании Трамп могут готовить Нобелевскую премию

Посмотрите, как Украина работает с Меланией Трамп.

Я даже предполагаю, что после неудачной попытки получить Нобелевскую премию мира для Дональда Трампа, его окружение может попытаться добиться такой награды для первой леди.

И россияне, по моему мнению, готовы подыгрывать этой истории, ведь заинтересованы сохранять влияние на американского президента.

Украине важно не позволить Кремлю единолично определять повестку этих гуманитарных инициатив.

Поэтому решение наградить Меланию Трамп украинским орденом я считаю правильным. Это возможность поддерживать собственный контакт и оказывать влияние на процесс.

Если оставить российских представителей наедине с администрацией Трампа, они будут использовать эти встречи для продвижения своих интересов.

Мы уже видели, как это может происходить, в частности, во время контактов в Анкоридже.

Историю с российским дизелем я рассматриваю преимущественно как политическую кампанию перед выборами 3 ноября. Также гуманитарные договоренности относительно Олешек могли использоваться для создания позитивного образа администрации.

Но гуманитарное направление имеет другую особенность: его можно и нужно продолжать.

Оно полезно Украине, ведь речь идет о помощи людям. России же такие контакты необходимы для сохранения отношений с Трампом.

Американскому президенту осталось два года каденции и он сохраняет немало полномочий. Поэтому Кремль постарается поддерживать с ним сотрудничество.

А для Трампа возможная Нобелевская премия его супруги могла бы стать большим символическим достижением.

Первая леди уже активно говорит о своей роли в гуманитарных договоренностях. В частности, она упоминала о 800 людях, хотя эти данные, насколько я понимаю, не подтверждали ни украинская, ни российская стороны.

Я предполагаю, что подобная публичная активность может являться частью кампании, направленной на международное признание ее гуманитарной работы.

Представьте, как это повлияло бы на политический образ семьи Трампа. Президент, не получивший Нобелевской премии, мог бы указывать на то, что такой награды удостоилась его супруга.

И тогда это стало бы дополнительным доводом в его противостоянии с политическими оппонентами.

Поэтому Украине следует понимать интересы обеих американских партий, администрации Трампа и его ближайшего окружения.

Не исключаю, что изменения в Пентагоне могут открыть новые возможности.

Например, если Хегсета заменит должностное лицо, которое будет иначе относиться к военной помощи Украине, могут измениться и решения по поставкам ракет для Patriot.

Ведь на американских складах есть запасы вооружения. Вопрос в том, какие решения будет принимать политическое руководство по их использованию.

Все это нужно учесть в работе с Вашингтоном в течение следующих двух лет.

Украина должна использовать новые возможности в Конгрессе

Я не думаю, что война завершится в ближайшее время. Поэтому Украине нужно усиливать свои позиции, используя не только возможности в США, но и помощь европейских партнеров.

В первую очередь речь идет о работе с украинской диаспорой, Канадой и странами Западной Европы.

У каждого из этих государств есть собственные интересы в отношениях с Вашингтоном. И для них результаты американских выборов тоже имеют большое значение.

Канада, европейские страны и другие партнеры ожидали изменения политического баланса в Конгрессе. Теперь они могут пересматривать собственные подходы к сотрудничеству с администрацией Трампа.

Украина должна использовать этот момент.

Европейцы стали гораздо серьезнее относиться к собственной обороне. Отчасти это стало следствием политики самого Трампа, требовавшего от союзников увеличивать военные расходы до 2%, а затем и до 5% ВВП.

Его давление заставило европейские государства активнее вкладывать средства в оборонную промышленность и собственные вооруженные силы.

И эта милитаризация Европы выгодна Украине.

Европейские партнеры поддерживают наше государство не только через солидарность, но и понимание угрозы, которую создает Россия.

Они обладают значительно большими финансовыми и дипломатическими ресурсами, чем Украина, и способны влиять на решения Соединенных Штатов.

Поэтому Киеву следует активнее работать через европейские столицы и усиливать украинское лобби в обеих палатах Конгресса.

С этим связан и ответ на вопрос о дальнейшей военной помощи.

Вернется ли бесплатная военная помощь США

Новый состав Конгресса заработает 3 января. Уже обсуждают расследование Илона Маска и новый законопроект о помощи Украине. Реально ли возобновить бесплатные американские поставки оружия, как при Джо Байдене?

Я бы на это не рассчитывал.

Для Трампа возврат к такой модели означал бы фактическое признание того, что его предыдущая политика была неправильной. А это лишь придало бы аргументы демократам, критикующим его решение.

Но я предлагаю смотреть на ситуацию по-другому.

Какая для Украины принципиальная разница, если она получает то же американское оружие и разведывательные данные, но за это платят европейские партнеры?

В одном случае вооружение передают непосредственно Соединенные Штаты, в другом – его для Украины закупают европейские страны.

Для украинских военных главное, чтобы требуемое оборудование реально поступало.

Потому не стоит тратить все силы на борьбу за конкретную модель финансирования помощи.

Гораздо важнее обеспечить ее стабильность, должное качество и своевременность.

Украина не может ждать еще два года, пока в США не пройдут следующие выборы.

Впереди зима. Россия продолжает бомбардировки, атакует украинские города и критическую инфраструктуру.

Оружие, средства противовоздушной обороны и разведывательные данные нужны сегодня, здесь и сейчас.

И для меня это гораздо важнее, чем вопрос, кто именно оплатит американские поставки – Вашингтон или европейские столицы.

Эрдоган может договариваться с Путиным, но не остановить войну

После встречи с Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует говорить с Путиным о прекращении войны. Насколько велико его влияние на Кремль и может ли он добиться реальных уступок?

У Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана очень хорошие личные отношения. И важно, что они тоже имеют прочную основу на государственном уровне.

Украина и Турция – страны одного крупного региона. Анкара последовательно не поддерживает оккупацию украинских территорий, аннексию Крыма и других регионов нашего государства.

Турция выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, между двумя странами развивается масштабное военно-техническое сотрудничество. И далеко не все его направления обсуждают публично.

За последние 20 лет Турция значительно усилила свои международные позиции. Сегодня с ее интересами вынуждены считаться не только в России, но и Европе и Соединенных Штатах.

Эрдоган стал одним из самых влиятельных политических лидеров региона.

И Путин понимает это. Он пытается избегать прямой конфронтации с турецким президентом.

Вспомните историю со сбитым российским истребителем. После этого Москва и Анкара около полугода имели чрезвычайно сложные отношения.

Но в конце концов России пришлось отступить от прежней жесткой позиции.

В более широкой региональной политике Турция также укрепила свои позиции. Это хорошо видно на примере Сирии, где был свергнут пророссийский режим Башара Асада, а новое руководство значительно ближе к Анкаре.

Конечно, теперь возникают другие противоречия, в частности между Турцией и Израилем по Сирии и Ирану. Ближний Восток остается очень сложным регионом с большим количеством конфликтов интересов.

Владимир Зеленский активно работает не только с Турцией, но и другими странами этого региона.

И я считаю, что Украина делает это достаточно успешно.

За годы полномасштабной войны Украина приобрела уникальный военный и технологический опыт. Им интересуются не только европейские и ближневосточные государства, но и сами Соединенные Штаты.

Учитывая развитие турецкого военно-промышленного комплекса, между Киевом и Анкарой существует много перспективных направлений сотрудничества.

Поэтому визит Зеленского в Турцию я оцениваю положительно. Это не первая и, уверен, не последняя подобная встреча.

Но теперь вернемся к возможностям Эрдогана повлиять на Путина.

Если даже США не могут заставить Россию прекратить войну, сможет ли это сделать Турция?

Я считаю, что больше всего, чего способна добиться Анкара, касается гуманитарной сферы.

Именно здесь возможны конкретные договоренности, ведь речь идет о вопросах, по которым сторонам легче найти общий интерес.

Но сама война имеет совсем иную политическую основу. Ее продолжение напрямую связано с существованием нынешнего режима в России.

Для того, чтобы заставить Кремль изменить свою стратегическую позицию, нужны совсем другие рычаги влияния.

И сегодня я вижу такие рычаги только у двух государств – Соединенных Штатов Америки и Китая.

Но они пока не достигли между собой договоренностей по этому вопросу.

Поэтому я уверен, что война будет продолжаться. А переговорные инициативы с участием Турции в ближайшее время могут принести результаты, прежде всего, в гуманитарной плоскости.

Что происходит между Турцией и Азербайджаном

В отношениях Турции и Азербайджана в последнее время говорят о противоречиях. В то же время Эрдоган передал поздравление Ильхаму Алиеву и сообщил о намерении приехать в Баку 8 ноября в День Победы. Насколько серьезен конфликт между двумя странами?

Отношения Турции и Азербайджана имеют глубокие исторические корни.

Когда говорят, что это один народ и два государства, многие обращают внимание только на первую часть формулы.

Но я постоянно подчеркиваю вторую: это два суверенных государства.

И у каждой есть собственные национальные интересы, которые нужно уважать.

То же касается Организации тюркских государств. Это не структура, созданная вокруг Турции, где все остальные страны должны выполнять решения Анкары.

Идея такого объединения возникла после распада Советского Союза. Ее активно продвигал тогдашний президент Турции Тургут Озал.

Я хорошо помню тот период, потому что лично присутствовал в составе делегаций во время контактов турецкого руководства с представителями других государств.

Тогда Озал посещал Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Азербайджан, предлагая развивать сотрудничество тюркоязычных стран.

Но долгое время эта идея оставалась преимущественно культурным проектом.

Деятельность организации ТЮРКСОЙ сосредотачивалась на музыке, искусстве, культурном обмене и совместных мероприятиях.

Ситуация начала существенно меняться по возвращении Азербайджаном контроля над Карабахом.

За последние три года Организация тюркских государств, по-моему, получила совсем другое содержание.

Начали более активно развиваться экономические, транспортные, политические и военно-технические связи между Азербайджаном, Турцией и странами Центральной Азии.

В этом случае важно понимать географию.

Турция расположена на одном конце этого обширного пространства, Центральная Азия – на другом. А между ними есть Азербайджан и Каспийское море.

Через Казахстан и Туркменистан транспортные маршруты выходят в Азербайджан, а оттуда через Грузию – в Турцию и Европу.

Поэтому Азербайджан является одним из ключевых элементов системы.

Без него значительная часть транспортных и экономических проектов не может работать в таком виде.

Именно усиление этих связей, на мой взгляд, вызывает недовольство в России, Иране и определенных политических центрах других государств.

Но это не значит, что внутри тюркского мира не может быть противоречий.

Почему противоречия между союзниками стали заметными

Турция сама по себе является очень неоднородным государством.

В ее политической жизни существует несколько больших идеологических направлений, и это следует учитывать, когда мы анализируем ее отношения с другими странами.

Первое направление – сторонники республиканской традиции Мустафы Кемаля Ататюрка, создавшего современное турецкое государство.

Второй – приверженцы неоосманизма, которые обращаются к истории Османской империи и стремятся усилить международное влияние Турции.

Эти идеи активно представлены в обществе, политической среде и даже популярной культуре.

Например, турецкие фильмы и сериалы часто обращаются к османской истории, в частности, к фигуре султана Абдул-Гамида.

Отдельное направление – политический ислам.

Турция стремится позиционировать себя как один из лидеров мусульманского мира. Отсюда и активная политика в отношении Палестины, сектора Газа и отношений с Израилем.

При этом Турция и Иран имеют сложные исторические отношения и представляют разные религиозно-политические традиции. Но это не мешает Анкаре поднимать вопросы, важные для мусульманского электората.

Все эти направления влияют на турецкую политическую жизнь.

И даже если противоречия не проявляются прямо на уровне президентов, они могут возникать в медиа, социальных сетях или среди представителей политической среды.

Приблизительно это мы и наблюдали последние несколько месяцев.

Информационные споры между Турцией и Азербайджаном постепенно усиливались, хотя на самом высоком уровне отношения между Эрдоганом и Алиевым оставались хорошими.

Я не раз говорил, что не нужно преувеличивать значение этих конфликтов.

На мой взгляд, нынешние противоречия составляют не более 5% от всего комплекса двусторонних отношений.

И значительная часть этих 5% – просто информационный шум.

Приблизительно 95% стратегических интересов двух государств совпадают.

Это, прежде всего, Шушинская декларация, военно-техническое сотрудничество, экономические связи и большое количество общих проектов.

Все это продолжало работать и вчера, и сегодня. Ни одна из ключевых программ не прекратилась из-за споров в информационном пространстве.

Я всегда считал, что иногда даже полезно, когда скрытые проблемы становятся публичными.

Тогда их можно увидеть, определить причины и исправить ситуацию.

Главное – не допустить переход красных линий.

А для каждого суверенного государства эти красные линии прежде всего связаны с его национальными интересами.

Почему Азербайджан уже не зависит от позиции Москвы

Ранее постсоветские страны часто воспринимались как объекты большой международной политики.

Москва считала, что может оказывать влияние на их решения, а западные государства нередко соглашались с таким подходом.

Но Азербайджан за последние годы значительно изменил свои позиции.

Я считаю, что сегодня Баку стал самостоятельным субъектом международной политики, с интересами которого вынуждены считаться и Москва, и Тегеран, и западные столицы.

Особенно заметны изменения в отношениях с Соединенными Штатами.

На мой взгляд, сейчас Азербайджан имеет самый высокий уровень стратегического партнерства с Вашингтоном за последние 30 – 35 лет.

И это стало возможным, несмотря на сложные отношения с предыдущими американскими администрациями.

Вспомните 44-дневную войну 2020 года, происходившую в конце первого президентства Трампа. Впоследствии к власти пришел Джо Байден, администрация которого, на мой взгляд, гораздо больше ориентировалась на позицию Армении.

Но это не помешало Азербайджану продвигать свои дипломатические интересы.

В частности, 8 августа в Белом доме было парафировано мирное соглашение на условиях, которых добивался Баку.

Кроме того, Азербайджан получил приглашение на саммит G20 в Майами.

И я считаю это важным свидетельством роста его международной роли.

Азербайджан уже не просто региональный лидер Южного Кавказа. Он постепенно приобретает статус среднего государства, влияние которого выходит за пределы собственного региона.

В современной геополитической ситуации его транспортное положение стало особенно важным.

Маршруты через Азербайджан нужны Китаю, Европе, США и центральноазиатским странам.

Это касается как транспортного коридора Восток – Запад, так и направления Север – Юг.

Ранее географическое положение часто создавало для Азербайджана проблемы. Теперь оно превратилось в одно из его главных преимуществ.

Но эти способности не появились сами собой.

По приведенным мною оценкам, Азербайджан вложил примерно 50 миллиардов долларов в собственную инфраструктуру и еще около 25 миллиардов в восстановление Карабахского региона.

Там строят дороги, туннели, аэропорты, гостиницы и другие объекты. По моим данным, примерно 100 тысяч человек уже вернулись в эти районы.

Иностранные делегации приезжают, видят эти изменения и вынуждены пересматривать собственное отношение к Азербайджану.

Это касается и представителей европейских институций, и дипломатов, и политиков, ранее значительно критичнее оценивавших действия Баку в отношении Карабаха.

Такое же изменение подхода происходит в отношениях с Россией.

После истории с азербайджанским гражданским самолетом Москва была вынуждена изменить свое поведение по отношению к Баку.

Я бы напомнил, что Россия очень редко признавала ответственность за подобные трагедии. Можно вспомнить южнокорейский Boeing, сбитый Советским Союзом в 1983 году, и малайзийский самолет, уничтоженный уже во время правления Путина.

А в случае с Азербайджаном российская сторона, по моей оценке, была вынуждена пойти на извинения и компенсационные решения.

Это связано с тем, что Москва понимает стратегическое значение Баку.

России не нужен еще один крупный конфликт в регионе, который имеет столь важное значение для транспортных маршрутов и международной торговли.

Азербайджан также продемонстрировал готовность защищать свои интересы в отношениях с Ираном.

После инцидента с четырьмя беспилотниками, по моим словам, попавшими на азербайджанскую территорию, Баку показал, что не намерен игнорировать подобные угрозы.

Сегодня другие государства вынуждены считаться с Азербайджаном не из-за красивых дипломатических заявлений, а из-за его реальных возможностей.

Где проходят красные линии между Турцией и Азербайджаном

В отношениях тюркских государств не должно быть старших и младших братьев.

Мы видим, какие проблемы у России в Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийском экономическом союзе.

Москва продолжает вести себя так, будто окружающие государства остаются частью ее империи. И это не нравится даже тем партнерам, которые пока вынуждены сотрудничать с ней.

Азербайджан не желает повторять такую модель отношений.

Мы действительно считаем Турцию братским государством, но братские отношения не означают отказ от собственных национальных интересов.

У каждой страны есть красные линии.

Для Азербайджана они одни, для Турции – другие. Казахстан и Узбекистан также имеют свои интересы, которые необходимо уважать.

Азербайджан не имеет права диктовать Турции, какой должна быть ее внешняя политика. И Турция не должна вмешиваться в вопросы, которые Баку считает важными для себя.

К примеру, в последнее время у Турции ухудшились отношения с Израилем.

Но это не значит, что Азербайджан обязан автоматически ухудшать собственные отношения с израильским государством.

У Баку есть свои интересы в сотрудничестве с Израилем, и они остаются важными.

В то же время, когда возникает вопрос, который может напрямую навредить стратегическим интересам Турции и Азербайджана, Баку способен вмешаться дипломатическими методами.

Я уже приводил пример ситуации, когда в Израиле поднимался вопрос признания геноцида армян.

На мой взгляд, это было связано с политическим противостоянием с Турцией.

Но в Баку считали, что такой шаг может помешать и азербайджанско-израильским отношениям.

Поэтому после контактов с Азербайджаном израильское руководство, по моим словам, изменило свой подход.

Это пример того, как дипломатия может работать без публичных конфликтов между стратегическими партнерами.

И именно так я понимаю подлинное союзничество.

Можно иметь разные позиции по отдельным международным вопросам, но нужно помнить о стратегических отношениях, которые строились в течение десятилетий.

Турция и Азербайджан имеют общий исторический опыт, существовавший задолго до появления нынешних президентов.

Можно упомянуть еще период Азербайджанской Демократической Республики и роль турецких военных в борьбе за государственность.

Поэтому отношения между нашими народами гораздо глубже нынешних политических споров.

Но это не отменяет необходимости уважать суверенитет двух стран.

Что означает решение Эрдогана приехать в Баку

Последние споры между Турцией и Азербайджаном в значительной степени разворачивались в социальных сетях и информационном пространстве.

На самом высоком уровне президенты продолжали поддерживать хорошие личные отношения.

Однако отдельные события, в частности участие Азербайджана в мероприятиях Организации тюркских государств на уровне министра иностранных дел вместо президента, породили дополнительные разговоры о возможном охлаждении отношений.

Я считаю, что Эрдоган хорошо понимает необходимость устранить эти противоречия.

После его последних контактов с Баку ситуация стала меняться.

Находясь в поездке в Южную Корею, президент Турции направил поздравление Ильхаму Алиеву.

А по возвращении сообщил, что планирует 8 ноября принять участие в торжествах по случаю Дня Победы Азербайджана.

Для меня это важный политический сигнал.

Эрдоган демонстрирует, что стратегические отношения с Азербайджаном остаются приоритетом и возможные недоразумения следует исправлять.

Я хотел бы увидеть реакцию тех, кто в последние месяцы рассказывал о серьезном разрыве между двумя странами.

Я говорил раньше и повторю сейчас: стратегические интересы Азербайджана и Турции – железобетонные.

Да, даже между братьями могут возникать конфликты. Иногда они могут долго не общаться или иметь принципиально разные взгляды на отдельные вопросы.

Но лучше открыто обсудить проблему, исправить ошибки и продолжать сотрудничество, чем скрывать противоречия и разрешать им накапливаться.

И я считаю, что нынешние действия Эрдогана говорят именно о стремлении сохранить и укрепить эти отношения.

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