В рамках кампании Stand Up For Ukraine уже собрали более 10 миллиардов долларов, – Зеленский

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в борьбе с русскими оккупантами. В частности, в рамках международной кампании Stand Up For Ukraine удалось собрать более 10 млрд долларов.

Эту кампанию инициировали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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На помощь украинцам собрали 10 миллиардов долларов

Зеленский заметил, что 9 апреля получил важные новости от президента Еврокомиссии и канадского премьера.

В рамках инициированной ими глобальной кампании Stand Up For Ukraine удалось собрать более 10 млрд долларов США для помощи нашим людям. Для украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны России против Украины,

– заметил президент.

Глава государства поблагодарил всех, кто приобщился к сбору этих средств.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: