Цю кампанію ініціювали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

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На допомогу українцям зібрали 10 мільярдів доларів

Зеленський зауважив, що 9 квітня отримав важливі новини від президентки Єврокомісії та канадського прем'єра.

В межах ініційованої ними глобальної кампанії Stand Up For Ukraine вдалося зібрати понад 10 мільярдів доларів США для допомоги нашим людям. Для українців, які були вимушені залишити свої домівки через війну Росії проти України,

– зауважив президент.

Глава держави подякував усім, хто долучився до збору цих коштів.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: