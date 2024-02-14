"Рамштайн – 19": в Брюсселе подписали Меморандум по ПВО для Украины

14 февраля в Брюсселе проходит 19 встреча в формате "Рамштайн". Известно, что ее результаты существенно повлияют на усиление украинской системы противовоздушной обороны.

Перед заседанием "Рамштайна" в Брюсселе впервые провели заседание коалиции ПВО на уровне министров обороны во главе с Германией вместе с Францией. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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Позволит Украине быть эффективнее в бою и защите гражданских

По его словам, противовоздушная оборона – центральный вызов в войне в Украине, а помощь со стороны союзников станет ответом на затяжную войну. Всего в коалицию присоединились 15 стран. Партнеры подписали Меморандум о намерениях по созданию коалиции по противовоздушной и противоракетной обороне для Украины.

Коалиция сил и средств противовоздушной обороны провела свое первое заседание и подписала Меморандум. Это важный шаг с участием 15 стран-участниц, ведь мы все осознаем, что противовоздушная оборона является важным уроком войны против Украины,

– сказал Борис Писториус.

Коалиция будет координировать национальные взносы для усиления противовоздушной обороны ВСУ, что позволит Украине быть более эффективной на поле боя и лучше защищать гражданское население.

Поскольку глава Минобороны Украины Рустем Умеров не присутствовал на церемонии, он подписал документ ранее в Киеве.

Писториус добавил, что Германия присоединится к бронетанковой коалиции под руководством Польши. Немецкий министр говорит, что для Германии есть смысл играть ведущую роль в этой коалиции, поскольку Берлин почти каждый день передает Украине военную технику.

Кроме того, Писториус ожидает, что Германия передаст примерно в 3 – 4 раза больше артиллерийских боеприпасов в Украине в текущем году, чем в 2023 году. Расходы на снаряды со стороны Германии в этом году составляют 3,5 миллиарда евро.

Канада передает больше 44 миллионов долларов на обслуживание F-16

Канада анонсировала выделение 44 миллиона долларов на Коалицию по развитию потенциала ВВС Украины. Эти средства покроют поставку необходимого оборудования для истребителей

F-16. Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр.

Эти средства помогут обеспечить поставку крайне необходимого оборудования и материалов для F16, таких как запасные части, станции вооружения, авионические компоненты и боеприпасы,

– сказал Блэр.

Министр обороны Канады отметил, что его страна предоставляет инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал для подготовки пилотов ВВС Украины в сотрудничестве с Данией и Францией. По словам Билла Блэра, эта подготовка продлится с февраля до конца года. Кроме того, языковую подготовку проходят более 30 украинских пилотов в языковой школе Вооруженных сил Канады.

"Рамштайн – 19": что известно