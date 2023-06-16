Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что сейчас очень рано давать оценку, сколько времени займет украинское контрнаступление и боевые повреждения будут с обеих сторон. Однако важно то, что украинцы имеют возможность восстановить поврежденную технику на месте и вернуть ее в бой.

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Алексей Резников также рассказал о реакции союзников на контрнаступление ВСУ. Что сказал министр рассказала корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

Что известно о реакции партнеров на контрнаступление ВСУ

Министр обороны Украины рассказал, что большинство партнеров осознают, что происходит, союзники болеют за Украину.

По словам Резникова, контратака не обязательно должна быть быстрой, поскольку погода и местность также являются решающими факторами.

Там, где сегодня происходят некоторые наши действия – очень заминированная территория россиянами. Наше отличие от россиян – мы не используем наших защитников и защитниц, как пушечное мясо,

– объяснил министр.

Глава Минобороны рассказал, что по оценкам Украины в Бахмуте за 8 месяцев оккупанты потеряли минимум 60 тысяч своих бойцов ранеными и погибшими. Потому партнеры понимают, что делает Украина и желают победы.

Помощи союзников постоянно не хватает

Алексей Резников заявил, что помощи союзников постоянно не хватает, поскольку это война ресурсов и россияне позволяют использовать запасы амуниции еще с советских времен.

По крайней мере, в прошлом году они (оккупанты – 24 Канал) позволяли себе использовать 60 000 снарядов разных калибров от минометов до артиллерии в сутки. Сейчас, по нашим оценкам, они все равно в сутки, просто вдумайтесь, используют 30 000 снарядов,

– заявил министр обороны.

По его словам, Украина использует в 2 – 3 меньше снарядов в зависимости от территории. Поэтому решение об обеспечении миллиона снарядов все равно не будет достаточным для Украины.

Несмотря на это, Алексей Резников поблагодарил за всю помощь от партнеров и добавил, что всегда хотелось бы больше.

"Поэтому мы продолжаем убеждать другие страны, которые еще не стали смелее, чтобы давать нам, хотя запасы у них есть", – сказал чиновник.

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