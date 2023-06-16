Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що зараз дуже рано давати оцінку, скільки часу займе український контрнаступ та що бойові пошкодження будуть з обох сторін. Однак важливо те, що українці мають можливість відновити пошкоджену техніку на місці, та повернути її до бою.

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Олексій Резніков також розповів про реакцію союзників на контрнаступ ЗСУ. Що сказав міністр розповіла кореспондентка 24 Каналу із Брюсселя.

Що відомо про реакцію партнерів на контрнаступ ЗСУ

Міністр оборони України розповів, що більшість партнерів свідомі, що відбувається, союзники вболівають за Україну.

За словами Резнікова, контратака не обов'язково має бути швидкою, оскільки погода та місцевість також є вирішальними факторами.

Там, де сьогодні відбуваються певні наші дії – дуже замінована територія росіянами. Наша відмінність від росіян – ми не використовуємо наших захисників та захисниць, як гарматне м'ясо,

– пояснив міністр.

Очільник Міноборони розповів, що за оцінками України в Бахмуті за 8 місяців окупанти втратили мінімум 60 тисяч своїх бійців пораненими та загиблими. Тому партнери розуміють, що робить Україна та бажають перемоги.

Допомоги союзників постійно не вистачає

Олексій Резніков заявив, що допомоги союзників постійно не вистачає, оскільки це війна ресурсів та росіяни дозволяють використовувати запаси амуніції ще з радянської доби.

Принаймні минулого року вони (окупанти – 24 Канал) дозволяли собі використовувати 60 000 снарядів різних калібрів від мінометів до артилерії на добу. Зараз, за нашими оцінками, вони все одно на добу, просто вдумайтесь, використовують 30 000 снарядів,

– заявив міністр оборони.

За його словами, Україна використовує у 2 – 3 менше снарядів, залежно від території. Тому, рішення про забезпечення мільйона снарядів все одно не буде достатнім для України.

Попри це, Олексій Резніков подякував за всю допомогу від партнерів та додав, що завжди хотілось би більше.

"Тому ми продовжуємо переконувати інші країни, які ще не стали сміливішими, щоб давати нам, хоча запаси у них є", – сказав посадовець.

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