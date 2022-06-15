Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк. Он считает, что министры обороны – это не политики, они люди слова и обещают.

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По его словам, в их руках есть возможность спустить кровь из Путина, и они это сделают.

Есть надежда, что третий "Рамштайн" будет для нас более действенным и сильным, и мы сможем от него извлечь максимально много пользы, чтобы противостоять фашизму 21 века,

– заявил Давидюк.

По его мнению, "Рамштайн-3" точно будет лучше второго и, возможно, даже первого,

"И важно, чтобы эти решения были поддержаны деньгами. Ведь оружие без денег не работает. Поэтому нужно дожимать, быть активными и демонстрировать, куда идет оружие и почему оно их самих усиливает", - подытожил Давыдюк.

Коротко о "Рамштайне-3"

Заседание Контактной группы состоится вечером 15 июня под председательством главы Пентагона Ллойда Остина. Участники обсудят дальнейшее предоставление военной помощи Украине в войне.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал выделение нашему государству новой военной помощи. В частности, речь идет о тяжелом вооружении и дальнобойной артиллерии.

Министр обороны Алексей Резников надеется , что после нее наше государство получит тяжелое вооружение. Чиновник уже прибыл в Брюссель на встречу министров.

А аналитик Игорь Тишкевич заявил , что ожидает 3 задания от "Рамштайн-3" – увеличить количество вооружения, получить больше боеприпасов и разблокировать для Украины возможности покупать оружие у западных партнеров.

Впервые встреча министров обороны разных стран мира по поддержке Украины состоялась 26 апреля на базе Рамштайн в Германии. Тогда страны решили предоставить нам оборудование на общую сумму более 5 миллиардов долларов.

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