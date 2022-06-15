Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він вважає, що міністри оборони – це не політики, вони люди слова і тримають обіцянки.

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За його словами, в їх руках є мождливість спустити кров з Путіна, і вони це зроблять.

Є надія, що третій "Рамштайн" буде для нас більш дієвим та сильним, і ми зможемо від нього отримати максимально багато користі, щоб протистояти фашизму 21 століття,

– заявив Давидюк.

На його думку, "Рамштайн-3" точно буде кращим за другий та, можливо, навіть за перший,

"І важливо, щоб ці рішення були підтримані грошима. Адже зброя без грошей не працює. Тому треба дотискати, бути активними та демонструвати, куди йде ця зброя та чому вона їх самих посилює", – підсумував Давидюк.

Коротко про "Рамштайн-3"

Засідання Контактної групи відбудеться ввечері 15 червня під головуванням очільника Пентагону Ллойда Остіна. Учасники обговорять подальше надання військової допомоги Україні у війні.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував виділення нашій державі нової військової допомоги. Зокрема, мовиться про важке озброєння і далекобійну артилерію.

Міністр оборони Олексій Резніков сподівається, що після неї наша держава отримає важке озброєння. Чиновник вже прибув в Брюссель на зустріч міністрів.

А аналітик Ігор Тишкевич заявив, що очікує 3 завдання від “Рамштайн-3” – збільшити кількість озброєння, отримати більше боєприпасів та розблокувати для України можливості купувати зброю у західних партнерів.

Додамо, що вперше зустріч міністрів оборони різних країн світу щодо підтримки України відбулася 26 квітня на базі Рамштайн у Німеччині. Тоді країни вирішили надати нам обладнання на загальну суму понад 5 мільярдів доларів.

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