От защиты неба до танковой коалиции: Резников озвучил главные темы "Рамштайна-9"

Девятая встреча в формате "Рамштайн" запланированна на вторник, 14 февраля. Министр обороны Украины поделился, какие главные темы будут обсуждаться.

Алексей Резников отметил, что уже девятый раз возглавит объединенную команду из представителей Минобороны, разведки, Генштаба и наших дипломатов, которая будет интенсивно работать с партнерами в ближайшие дни.

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О чем будут говорить на "Рамштайн-9"

Глава Минобороны подчеркнул, что темп очень высок. Главные вопросы повестки дня:

защита украинского неба, в том числе, через привлечение авиационной платформы,

развитие "танковой коалиции",

формирование запаса прочности по боеприпасам,

тренинговые программы для украинских воинов,

стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного шенгена".

Накануне был ряд разговоров с партнерами, – их вовлеченность и поддержка дают оптимизм. Все будет Украина,

– подчеркнул Резников.

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Чего ждать от "Рамштайн-9"

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украине необходима эффективная бронетехника, дальнобойные ракеты, а также штурмовая и истребительная авиация. Все это, по его словам, будет обсуждено на встрече.

Военный эксперт Андрей Харук считает, что, вероятно, на девятом "Рамштайне" объявят решение по самолетам.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал, что на "Рамштайне" будет очень много "интересных вещей".