В частности, новый "Рамштайн" так и не стал авиационным. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

Кстати Видим очень интересную ситуацию, – дипломат об ожиданиях от нового "Рамштайна"

Ключевой результат "Рамштайна-9"

Кроме того, наше государство не получило и дальнобойные ракеты ATACMS. Соединенные Штаты заявили, что их есть небольшое количество. Впрочем, на этом отрицательные новости со встречи министров обороны заканчиваются.

Самая позитивная новость в том, что Соединенные Штаты обязались помочь ВСУ перейти в контрнаступление. Это главная новость,

– подчеркнул политтехнолог.

По его словам, количество оружия, которое партнеры решают передать Украине, определяется на политическом уровне, а не напрямую на встрече министров обороны. Так, главы оборонных ведомств в основном оценивают ход боевых действий. Следовательно, это заявление свидетельствует о том, что союзники "не бросят нас на середине пути".

Шейтельман назвал ключевой результат "Рамштайна-9": смотрите видео

Политтехнолог отметил, что в настоящее время предоставление нашему государству даже боеприпасов намного важнее. Ведь самолеты могли бы и не успеть поступить к возможному весеннему контрнаступлению. В то же время, боеприпасы имеют важное значение на линии фронта.

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Украина получит танки и системы ПВО

Глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания "Рамштайна" сообщил, что 8 государств предоставят Украине танки. Так, Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды займутся поставками танков Leopard. В то же время США и Чехия дадут дополнительные танки уже полученным от Польши Т-72.

Кроме того, США, Германия и Нидерланды отправят Украине системы ПВО Patriot, а Франция и Италия – системы противовоздушной обороны SAMP/T. По словам Остина, другие страны согласились помочь Украине в снабжении боеприпасами. Впрочем, пока неизвестно, когда именно наше государство получит вышеуказанную помощь от союзников.

Также глава Пентагона заявил, что страны-партнеры будут поддерживать и дальше Украину в ее борьбе против России и будут делать все, чтобы наше государство получило необходимую помощь, которую ему обещают.