Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, отметив, что перенос "Рамштейна" не стоит считать проблемой. Это событие происходит не впервые, поэтому там уже четко налажена работа. Он добавил, что все решения о поддержке Украины, которые должны быть озвучены во время заседания будут работать, несмотря на то, что его пришлось отложить.

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"Рамштайн" перенесен

По мнению Тараса Загороднего, неопределенность относительно даты, на которую стоит перенести "Рамштайн" связана с выборами в Соединенных Штатах Америки. Пока неизвестно, как строить планы и куда двигаться дальше.

Что касается приглашения Украины в НАТО, то это решается не на "Рамштайн". Это надо делать в штаб-квартире НАТО,

– сказал политолог.

Он считает, что Владимир Зеленский правильно сделал, что сразу поехал в Европу. Он уже успел встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Зеленский также встретился с британцами. Они сразу же сказали, что у них есть инструкторы, которых можно отправлять в Украину. Кстати, Великобритания дала нашему государству кредит на 4 миллиарда долларов. На эти деньги можно покупать оружие", – отметил Загородний.

Напомним, что Джо Байден должен был лично посетить заседание "Рамштайн", однако внезапно отменил поездку. В Белом доме объяснили, что это связано с событиями, которые вызвал мощный ураган "Милтон" в США.

Оборонительные мощности

Политолог отметил, что западные страны, вероятно, не дадут Украине достаточно оружия для того, чтобы победить Россию.

Дадут для сдерживания, а вот для победы нужно собственное оружие. Это для того, чтобы нам никто не рассказывал куда, как и сколько бить. На этом следует сконцентрировать собственное внимание,

– подчеркнул Тарас Загородний.