Зеленский лично приедет на заседание "Рамштайн" в Германии уже завтра, – Der Spiegel

Владимир Зеленский собирается лично посетить заседание Контактной группы по обороне Украины. Оно состоится в Германии 6 сентября.

Украинский лидер планирует лично обратиться к западным партнерам. Главной темой будет дальнейшая поставка оружия, в том числе ракет большой дальности и средств противовоздушной обороны.

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Зеленский призывает партнеров усилить помощь

Во время визита Зеленский планирует донести до министров обороны серьезность ситуации в Украине. Президент намерен обратиться к западным союзникам с просьбой о продолжении поставок оружия.

С момента начала полномасштабной войны в Украине министры регулярно собираются на заседании для обсуждения совместных усилий по вооружению Украины. Ранее встречи проходили в более рабочей атмосфере, однако визит Зеленского придаст этому событию "политическую окраску".

Интересно. На предыдущем заседании "Рамштайн" партнеры пообещали Украине усилить помощь по ПВО.

Ранее сообщалось, что на этой встрече "Рамштайн" Великобритания будет требовать от европейских союзников прислать больше оборудования и предоставить Киеву большую свободу действий по его использованию в России.