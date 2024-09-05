Український лідер планує особисто звернутися до західних партнерів. Головною темою буде подальше постачання зброї, у тому числі ракет великої дальності та засобів протиповітряної оборони.

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Зеленський закликає партнерів посилити допомогу

Під час візиту Зеленський планує донести до міністрів оборони серйозність ситуації в Україні. Президент має намір звернутися до західних союзників із проханням про продовження постачання зброї.

З моменту початку повномасштабної війни в Україні міністри регулярно збираються на засіданні для обговорення спільних зусиль щодо озброєння України. Раніше зустрічі проходили у більш робочій атмосфері, проте візит Зеленського надасть цій події "політичного забарвлення".

Цікаво. На попередньому засіданні "Рамштайн" партнери пообіцяли Україні посилити допомогу з ППО.

Раніше повідомлялося, що на цій зустрічі "Рамштайн" Велика Британія буде вимагати від європейських союзників надіслати більше обладнання та надати Києву більшу свободу дій щодо його використання в Росії.