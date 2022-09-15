От "взять Киев за три дня" до "самомобилизации": кадыров выступил с очередными советами

Глава чечни рамзан кадыров заявил, что в россии нужно "самомобилизоваться". Он подчеркнул, что не нужно ждать объявления кремлем военного положения.

Об этом кадыров написал в своем телеграм-канале, передает 24 канал. По его словам, россия – это якобы федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний.

Обратите внимание Кадыров понимает, что его ликвидируют, – Пионтковский назвал условие

Новые советы от кадырова

Не нужно ждать объявления кремлем военного положения, или наоборот, отсиживаться в ожидании окончания "сво" в Украине. Глава каждого субъекта россии сегодня должен доказать свою готовность помочь государству. И помощь эта должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам,

– говорит глава чечни.

Кадыров считает, что каждый руководитель региона вполне "может подготовить, научить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев". А для отдельно взятого субъекта это "не такое уж большое количество". По его словам, в масштабах государства "значительный военный контингент в 85 тысяч человек – почти армия".

"Вопрос решения задач "спецоперации" можно было бы закрыть в кратчайшие сроки. И все это, заметьте, без объявления мобилизации. По опыту знаю, что в нашей стране искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, достаточно", – добавил кадыров.

Цинические заявления кадырова

Ранее глава чечни рамзан кадыров заявил, что на "специальную военную операцию" против Украины вернулись его элитные подразделения. Кадыров отметил, что его "тикток-войска" отдыхали, а теперь, мол, возвращаются на передовую. Он также опубликовал видео, которое записал главарь этих "элитных войск" – адам делимханов.

Также кадыров заявлял, что минобороны россии допустило ошибку. Он даже пообещал снова оккупировать Балаклею, Купянск и Изюм.

Кстати, рамзан кадыров заговорил о желании уйти в отставку. Однако такие слова от него раздаются не в первый раз, но на этот раз кремль, кажется, нашел ему другую работу.

Стоит посмотреть – Кадыров отправил в Украину новых бойцов-тикток: смотрите видео