Кадыров анонсировал "кровную месть" и просто сбежал: как разворачивается его конфликт с Кремлем

Недавно Рамзан Кадыров объявил "кровную месть" трем российским политикам, обвиняя их в покушении на свою жизнь. Однако одним из них оказался сенатором Дагестана, который не побоялся Кадырова.

Из-за этого глава Чечни просто сбежал в Саудовскую Аравию. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, заметив, что Кадыров оказался трусом, который не сдержал своего слова.

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Как разворачивается конфликт Кадырова с Кремлем

Экс-сотрудник КГБ рассказал, что Кадыров рядом с Владимиром Путиным чувствует себя "альфа-самцом", который может делать с ним все, что угодно. До сих пор он придерживался внешних "правил поведения" и приличия, стоял перед Путиным и говорил, что он его "пехотинец", а не наоборот. Однако на самом деле это так и выглядело.

Путин приезжал в Чечню с Кораном, целовал его перед Кадыровым и таким образом показывал свое подчинение. Это было очень плохо воспринято в православных кругах России, они понимали, что это продолжение той политики, когда Россия "легла" под Чечню и когда Россия выплачивает Кадырову ежегодную дань,

– заметил Жирнов.

Однако теперь Кадырова ждал "дагестанский сюрприз". Сейчас в Дагестане происходит публичная поддержка их сенатора, одному из которых Кадыров пообещал "кровную месть". Сенатор Сулейман Керимов недавно открыл проект новой мечети, крупнейшей в его стране, его поддержал и глава страны. Ему выразили поддержку все гражданские, политическое, военное руководство и религиозное.

На Кавказе, вероятно, просто начнется война между Чечней и Дагестаном, если Кадыров продолжит делать то, что делал. Но он объявил "кровную месть" и просто сбежал в Саудовскую Аравию, не выполнив своих слов,

– отметил экс-сотрудник КГБ.

Он добавил, что такой поступок показал, что Кадыров является трусом, а все, что он наговорил – восприняли на Кавказе как слова "шакала, а не волка".

Заметьте! Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с Кадыровым. Министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко считает, что такая реакция Пескова свидетельствует о том, что в Кремле не знают, как реагировать и что делать.

Если при возвращении в Чечню самолет Кадырова "ненароком" сорвется, на его место придет новый человек и будет просить прощения за слова предшественника.

Напомним, заявление о "кровной мести" стало следствием длительного бизнес-конфликта между Кадыровым и Керимовым за контроль над маркетплейсом Wildberries.