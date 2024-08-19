Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск якобы прислал ему в Грозный автомобиль. Путинский ставленник также пообещал передать внедорожник на нужды оккупационной армии.

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Кадыров снова поблагодарил Маска

Рамзан Кадыров отреагировал на комментарий Маска под сообщением американского профессора и адвоката Сета Абрамсона, который опубликовал кадры с ним на электрокаре Tesla Cybertruck с пулеметом. В комментарии Маск назвал отсталыми всех, кто поверил, что он мог сделать такой "подарок" российскому генералу.

Илон, не обращай внимания на отсталых и неосведомленных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне. Лучше продолжай творить и достигать новых вершин. Нам твои разработки очень помогают. Ты в любом случае молодец!

– написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Отдельно Кадыров поблагодарил миллиардера за Starlink – он якобы очень помогает в так называемой "зоне СВО".

Кстати, отдельное спасибо за Starlink. Скорость связи в зоне СВО вообще огонь! От бойцов отдельный респект!

– говорится в заметке.

Стоит отметить, что на это заявление Кадырова основатель компаний SpaceX и Tesla пока не отреагировал.