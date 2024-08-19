Раніше Рамзан Кадиров заявив, що Ілон Маск нібито надіслав йому в Грозний автомобіль. Путінський ставленик також пообіцяв передати позашляховик на потреби окупаційної армії.

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Кадиров знову подякував Маску

Рамзан Кадиров відреагував на коментар Маска під дописом американського професора та адвоката Сета Абрамсона, який опублікував кадри з ним на електрокарі Tesla Cybertruck з кулеметом. У коментарі Маск назвав відсталими всіх, хто повірив, що він міг зробити такий "подарунок" російському генералу.

Ілоне, не звертай уваги на відсталих і необізнаних людей і продажні ЗМІ. Не варто на них відволікатися, повір мені. Краще продовжуй творити і досягати нових вершин. Нам твої розробки дуже допомагають. Ти в будь-якому разі молодець!

– написав Кадиров у своєму телеграм-каналі.

Окремо Кадиров подякував мільярдеру за Starlink – він нібито дуже допомагає у так званій "зоні СВО".

До речі, окреме спасибі за Starlink. Швидкість зв'язку у зоні СВО взагалі вогонь! Від бійців окремий респект!

– йдеться у дописі.

Варто зазначити, що на цю заяву Кадирова засновник компаній SpaceX і Tesla поки що не відреагував.