Отношения с 15-летними, политические убийства и постоянная болезнь: новое расследование о Кадырове

Лидер Чечни Рамзан Кадыров причастен к немалому количеству преступлений, политических убийств и даже к отношениям с несовершеннолетними. В то же время кремлевская марионетка борется с болезнью, а потому уже готовит себе преемников.

Об этом говорится в расследовании российского издания "Проект". Кроме того, журналисты рассказали, как отец Кадырова прокладывал ему путь в политике, передает 24 Канал.

К теме Кадыров ведет Россию к гражданской войне: почему Путин все ему позволяет

Как Кадыров оказался в политике

Как говорят российские журналисты, отец Рамзана Кадырова – Ахмат – фигура которого была очень важной в чеченской культуре. Именно отец познакомил Рамзана Кадырова с Джохаром Дудаевым, а впоследствии – и с российской элитой.

В общем, семья Кадыровых уверенно оказалась у власти в 1999 году, когда Ахмат Кадыров согласился занять должность главы администрации Чечни, хотя незадолго до этого он и сам объявлял войну России. Поскольку Кремль хотел иметь такого "друга", как Чечня, то Путин готов был щедро заплатить. Тогда российские власти предложили семье Кадыровых 5 миллионов долларов наличными, дом в Сочи, а также позволить беспрепятственно заниматься рэкетом в крупном российском городе, например, Новороссийске.

Пока Ахмат Кадыров был у власти, его сын Рамзан быстро обучался. Он знакомился с нужными людьми, пока ему "рисовали" дипломы различных университетов, а также занимал должность командира вооруженного отряда, помогая ФСБ искать в Чечне сторонников сепаратистов.

В 20023 году Ахмату Кадырову с руки Кремля снова сделали победу на выборах, поэтому он остался у власти. Однако в 2004 году у Ахмата Кадырова начались споры и разногласия во взглядах с Кремлем. Поэтому в России прибегли к своей "рабочей стратегии". Так, 9 мая 2004 года во время парада на стадионе "Динамо" в Грозном прогремел мощный взрыв, во время которого погиб новоизбранный президент Чечни Ахмат Кадыров. Как впоследствии станет известно, бомбу заложили под сиденье Кадырова.

Через три недели, 31 мая 2004 года, погибает и старший брат Рамзана Кадырова – Зелимхана. В СМИ только сообщат, что он умер во сне от "сердечной недостаточности". Интересно, что когда умер Зелимхан, Кадырова снова не было в Чечне, ведь тот снова поехал на прием к Путину.

Рамзан Кадыров в тот день находился не рядом с отцом, а в Москве. Его сразу принял у себя Путин и дал понять, что он будет следующим главой Чечни.

Рамзан Кадыров может быть причастен к политическим убийствам

В 2004 году Рамзану Кадырову было 27 лет, а потому он не мог стать лидером Чечни. Тогда начались избирательные гонки, однако кандидат один за другим сходили с этого "забега". Как пишут российские расследователи, Сергей Абрамов, который мог стать лидером, неожиданно попадает в ДТП, а затем в Чечню он не возвращается.

Впоследствии погиб и секретарь Совета безопасности Чечни Рудник Дудаи. Еще один политик, который мог возглавить Чечню, Али Алханов находится под постоянным давлением.

Таким образом, в 2007 году Рамзан Кадыров, которому исполнилось 30 лет, стал лидером Чечни на следующие десятилетия.

Как пишут журналисты, Кадыров также мог быть причастен ко многим громким политическим убийствам. Так, расследователи отмечают, что "чеченский след" находили в убийствах:

политика Бориса Немцова,

бывшего вице-премьера Чечни Якова Сергунина,

главного редактора журнала Forbes Пола Хлебникова,

журналистки "Новой газеты" Анны Политковской,

сотрудницы правозащитного центра "Мемориал" Натальи Эстемировой.

Кадыров имел отношения с несовершеннолетними

Журналисты "Проекта" также пишут, что за годы правления Кадыров имел десятки несовершеннолетних наложниц. Более того, одна из девушек родила от лидера Чечни, когда ей было всего 15 лет.

Кадыров предпочитает девственно юных девушек: школьниц или студенток первого курса. У него есть помощник, который хранит контакты множества молоденьких чеченок – десятки, может даже сотни,

– говорится в расследовании.

Кроме того, журналисты утверждают, что некоторые из наложниц Кадырова исчезали, были убиты или становились жертвами нападений. Официально же, у лидера Чечни "одна жена" – Медни Кадырова, которая к 42 годам родила 14 детей.

Болезнь, которая заставляет искать преемников

Слухи о болезни Кадырова не прекращались в течение всего 2023 года. В СМИ была разная информация о состоянии здоровья марионетки Кремля. То сообщалось, что Кадыров страдает от обострения тяжелого заболевания, то его отравили, то имел почечные болезни.

Официально состояние здоровья Кадырова не комментируют, однако сложно не заметить изменения. Поскольку лидер Чечни влюблен в самопиар, то его исчезновение из медиапространства привлекают внимание, поэтому легко заметить отечность или его способность нормально говорить.

Именно поэтому Кадыров начал готовить преемников. Сейчас члены его семьи буквально захватили всю чеченскую вертикаль власти, и самого Кадырова, очевидно, отнюдь не волнует, что некоторым из них даже не исполнилось 18 лет. Как резюмируют в расследовании, именно болезни стали причиной таких решительных действий Кадыров.