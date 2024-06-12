Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, заметив, что диктатор Путин боится Кадырова. Он ему позволяет делать все, что тому заблагорассудится.

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Кадыров ведет Россию к гражданской войне

Как отметил Жирнов, за Кадыровым стоит большое мусульманское сообщество, что вполне может пугать Путина. Это все бесспорно тянет Россию к гражданской войне на религиозной основе.

Интересно, что различные российские националисты и православные имеют из-за этого претензии к Путину. Ведь тот напал на православную Грузию; не защитил христианскую Армению от мусульманского Азербайджана; защищал мусульманина Башара Асада из Сирии; сотрудничает с талибами, хуситами и тому подобное.

К Путину большие претензии у разных российских фашистов, националистов и православных. Религиозная рознь внутри России, по моему мнению, значительно реальнее, чем восстание олигархов или заговор генералов,

– подчеркнул Жирнов.

Ситуация в России: кратко