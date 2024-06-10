Городской голова Конотопа Артем Семенихин рассказал 24 Каналу, что это была информационная операция. Однако никакого наступления или серьезных продвижений со стороны россиян не произошло.

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Стандартная операция ДРГ

Все это было запущено специально для того, чтобы показать будто бы россияне на что-то способны и что в Украине их якобы боятся.

Несколько "шестерок" Кадырова забежали, чтобы снять "видосик" на несколько секунд на украинскую территорию. Насколько мне известно, назад они уже не вернулись и остались там навечно,

– подчеркнул мэр Конотопа.

Это была стандартная операция диверсионно-разведывательной группы, которых много происходит в последнее время. Однако в большинстве эти ДРГ не возвращаются на территорию России и ликвидируются украинскими пограничниками.

В то же время главная задача этих ДРГ показать, что россияне будто здесь есть и они ничего не боятся. Также они стремятся, чтобы Украина подтянула на этот участок больше войск, резервов.

Важно! В ночь на 10 июня в Сумской области также внезапно пропал свет. Как пояснили в Укрэнерго, по техническим причинам выключался объект энергетической инфраструктуры области. Однако в утром энергопитание большинства потребителей было восстановлено.

Однако украинское командование владеет информацией в полной мере, знает каждый шаг врага. Поэтому, думаю, на этом этапе нет оснований для волнения. Поэтому не надо реагировать на заявления Кадрова. Это стандартная операция врага, и наши военные справились с ней,

– подчеркнул Артем Семенихин.

Важнее, по его мнению, обсуждать события на Востоке, или в оккупированном Крыму, где ночью 10 июня украинские силы нанесли удары по комплексам С-300 и С-400.

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