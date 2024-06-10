Городской голова Конотопа Артем Семенихин рассказал 24 Каналу, что это была информационная операция. Однако никакого наступления или серьезных продвижений со стороны россиян не произошло.
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Стандартная операция ДРГ
Все это было запущено специально для того, чтобы показать будто бы россияне на что-то способны и что в Украине их якобы боятся.
Несколько "шестерок" Кадырова забежали, чтобы снять "видосик" на несколько секунд на украинскую территорию. Насколько мне известно, назад они уже не вернулись и остались там навечно,
– подчеркнул мэр Конотопа.
Это была стандартная операция диверсионно-разведывательной группы, которых много происходит в последнее время. Однако в большинстве эти ДРГ не возвращаются на территорию России и ликвидируются украинскими пограничниками.
В то же время главная задача этих ДРГ показать, что россияне будто здесь есть и они ничего не боятся. Также они стремятся, чтобы Украина подтянула на этот участок больше войск, резервов.
Однако украинское командование владеет информацией в полной мере, знает каждый шаг врага. Поэтому, думаю, на этом этапе нет оснований для волнения. Поэтому не надо реагировать на заявления Кадрова. Это стандартная операция врага, и наши военные справились с ней,
– подчеркнул Артем Семенихин.
Важнее, по его мнению, обсуждать события на Востоке, или в оккупированном Крыму, где ночью 10 июня украинские силы нанесли удары по комплексам С-300 и С-400.
Больше о ситуации в Сумской области
- Вечером 9 июня Рамзан Кадыров сообщил, что якобы полк "Ахмат-Чечня" зашел в поселок Рыжевка Сумской области. Он отметил, что якобы этот населенный пункт, расположенный на границе с Курской областью России, был "взят" за 3 дня.
- В то же время городские власти опровергли вброс Кадырова. Председатель Белопольской общины Юрий Зарко заверил, что россиян в Рыжевке нет. Всего в поселке по состоянию на 22 мая 2024 года оставалось всего 7 человек.
- Позже представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев уточнил, что на одном из зданий в Рыжевке появился российский флаг. Он, по его словам, был заминирован. Украинские военные применили дроны и новейшие технологии для его разминирования.
- Представитель Генштаба отметил, что информация о том, что якобы в Рыжевку заходили оккупанты, не соответствует действительности.