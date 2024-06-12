Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що диктатор Путін боїться Кадирова. Він йому дозволяє робити все, що тому заманеться.

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Кадиров веде Росію до громадянської війни

Як наголосив Жирнов, за Кадировим стоїть велика мусульманська спільнота, що цілком може лякати Путіна. Це все безперечно тягне Росію до громадянської війни на релігійній основні.

Цікаво, що різні російські націоналісти та православні мають через це претензії до Путіна. Адже той напав на православну Грузію; не захистив християнську Вірменію від мусульманського Азербайджану; захищав мусульманина Башара Асада з Сирії; співпрацює з талібами, хуситами тощо.

До Путіна великі претензії у різних російських фашистів, націоналістів та православних. Релігійна різня всередині Росії, на мою думку, значно реальніша, ніж повстання олігархів чи змова генералів,

– підкреслив Жирнов.

Ситуація в Росії: коротко