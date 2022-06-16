Ранее переломило бы ход войны, – Костенко объяснил, не поздно ли придут немецкие РСЗО

Германия обещает передать Украине три реактивных системы залпового огня Mars II, но приедут они в конце июля – начале августа. Следовало бы передать их быстрее. Но имеем то, что имеем.

Об этом 24 канала рассказал народный депутат и секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его словам, было бы гораздо лучше , если бы установки уже сейчас попали в украинские военные.

Итоги встречи "Рамштайн-3": какое оружие и от каких стран получит Украина

Это могло бы изменить позиции на фронте : защитники гораздо эффективнее сдерживали бы врага в одном из направлений или вообще переломали бы ход войны. Однако придется подождать. За это время украинские военные будут вынуждены перекрывать нехватку артиллерии. Но они точно удержатся.

У Германии странная позиция по поставке оружия Украине

По словам г-на Костенко, Германия неоднозначно ведет себя в вопросе предоставления оружия. Она будто пытается усидеть на двух стульях – и подыгрывает России, и хотя бы что-то дает Украине.

Ранее СМИ писали, что Германия обещала передать Украине четыре РСЗО Mars II. Однако после переговоров "Рамштайн-3" министерша обороны ФРГ Кристин Ламбрехт уже заговорила только о трех установках. Количество уменьшилось якобы боеприпасов – там проблема с обновлением программного обеспечения. Однако дополнительные снаряды намерены предоставить Соединенные Штаты.

Костенко не нравится постоянное подыгрывание Германии к России. Они постоянно рассказывают о душевных травмах и чувствах вины из-за Второй мировой. Тогда же немцы также воевали против украинцев, однако об этом они почему-то не вспоминают. Так и возникают удивительные истории с запретом передачи немецких танков Leopard 2A4 из Испании в Украину и т.д.

Я считаю, что эти исторические вопросы уже давно решены. Против украинцев они тоже воевали. Поэтому сейчас Германия должна оказывать помощь, потому что ценности Украины совпадают с европейскими странами. То, что они много разговаривают и мало предоставляют – это, на мой взгляд, большее подыгрывание России, – рассказал Костенко.

Не поздно ли Украина получит РСЗО Mars II от Германии: смотрите видео

"Рамштайн-3": сколько оружия нам действительно передадут

Костенко общался с несколькими представителями, причастными к встрече "Рамштайн-3". Он подчеркивает, что существует так называемая открытая часть всего и закрыта . Так вот никто не расскажет, какое конкретное количество оружия Украина получит. А ведь на все сразу начнут "охотиться" российские спецслужбы.

Он подчеркнул, что ситуация действительно лучше, чем была раньше . Все результаты можно увидеть, когда технику начнут применять непосредственно на фронте.