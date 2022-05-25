Раненая страна стремится жить дальше и борется за это: Зеленская выступила на форуме в Давосе

Елена Зеленская выступила на экономическом форуме в Давосе. Она заявила, что Украина стремится жить дальше и борется за это, но сильно ранена.

Первая леди Елена Зеленская рассказала о гуманитарной ситуации в Украине. Жена Президента присоединилась к общению посредством видеосвязи с Украинского дома в Киеве.

Санкции, продовольствие и выход бизнеса на украинский рынок, – Зеленский выступил в Давосе

Елена Зеленская показала участникам форума в Давосе фотографии украинских городов до и после нападения России. Также она продемонстрировала фотографии украинцев, которых ранили российские кафиры.



Елена Зеленская показала фото городов до и после вражеских обстрелов / Фото ОП

Первая леди отметила, что сейчас образ всей Украины таков: раненая страна стремится жить дальше и борется за это.

Мы спасаем и обеспечиваем самым необходимым оставшихся в Украине. Инкубаторы для перинатальных центров... На сегодняшний день в Украине несколько десятков детей с ампутациями конечностей, которые нуждаются в протезировании и длительной реабилитации. Это задача, которой я сейчас начинаю заниматься. Буду обращаться в ведущие клиники мира. И совершенно новый наш проект – Национальная программа психического здоровья и психосоциальной поддержки, – добавила супруга Президента.

Елена Зеленская подчеркнула, что важно сейчас не привыкать к войне. Следует говорить о ней, потому что иначе Путин психологически победит.

От всей Украины просьба – не привыкать к тому, что где-то в Европе на детей падают бомбы. Говорить об этом. Ибо как только мы все привыкнем, Путин одержит психологическую победу. Во-вторых – проверять информацию. Информационная война тоже сейчас продолжается. И если вам начинает казаться, что может быть какое-нибудь оправдание нападения на другую страну, что захватнические действия могут иметь какой-то смысл, то это значит, что вы в поле действия российских СМИ,

– заметила первая леди.

Жена президента говорит, что все представители общественности должны влиять на свои правительства, призывая их ужесточить санкции в отношении России. Таким образом, мы приблизим Украину к победе.

Чем быстрее она их почувствует, тем меньше людей погибнет в Украине. А представители крупного бизнеса, люди, обладающие финансовым авторитетом в мире, могут повлиять на ситуацию тем, что перестанут сотрудничать с российскими компаниями.

– убеждена Зеленская.



Первая леди выступает на экономическом форуме в Давосе / Фото ОП

Что известно об экономическом форуме в Давосе

Всемирный экономический форум проходит с 22 по 26 мая швейцарском Давосе. Мероприятие проходит после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

Мероприятие объединило 2500 участников, в том числе более 50 руководителей государств и правительств. Среди спикеров форума – Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляен, Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский. Россию на форум не пригласили, ведь страна-агрессор напала на Украину.

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