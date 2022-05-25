Перша леді Олена Зеленська розповіла про гуманітарну ситуацію в Україні. Дружина Президента приєдналася до спілкування за допомогою відеозв'язку з Українського дому в Києві.

До теми Санкції, продовольство та вихід бізнесу на український ринок, – Зеленський виступив у Давосі

Олена Зеленська показала учасникам форуму в Давосі фотографії українських міст до та після нападу Росії. Також вона продемонструвала світлини українців, яких поранили російські окупанти.



Олена Зеленська показала фото міст до та після ворожих обстрілів / Фото ОП

Перша леді зазначила, що нині образ усієї України такий: поранена, країна прагне жити далі й бореться за це.

Ми рятуємо та забезпечуємо найнеобхіднішим тих, хто залишився в Україні. Інкубатори для перинатальних центрів... На сьогодні в Україні декілька десятків дітей з ампутаціями кінцівок, які потребують протезування та тривалої реабілітації. Це завдання, яким я зараз починаю займатися. Буду звертатися до провідних клінік світу. І зовсім новий наш проєкт – Національна програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, – додала дружина Президента.

Олена Зеленська наголосила, що надважливим зараз є не звикати до війни. Слід говорити про неї, бо інакше Путін психологічно переможе.

Від усієї України прохання – не звикати до того, що десь у Європі на дітей падають бомби. Говорити про це. Бо щойно ми всі звикнемо, Путін отримає психологічну перемогу. По-друге – перевіряти інформацію. Інформаційна війна також зараз триває. І якщо вам починає здаватися, що може бути якесь виправдання нападу на іншу країну, що загарбницькі дії можуть мати якийсь сенс, то це означає, що ви в полі дії російських ЗМІ,

– зауважила перша леді.

Дружина президента каже, що всі представники громадськості мають впливати на свої уряди, закликаючи їх посилити санкції щодо Росії. Таким чином ми наблизимо Україну до перемоги.

Що швидше вона їх відчує, то менше людей загине в Україні. А представники великого бізнесу, люди, які мають фінансовий авторитет у світі, можуть вплинути на ситуацію тим, що перестануть співпрацювати з російськими компаніями,

– переконана Зеленська.



Перша леді виступає на економічному форумі в Давосі / Фото ОП

Що відомо про економічний форум у Давосі

Всесвітній економічний форум триває з 22 до 26 травня швейцарському Давосі. Захід відбувається після дворічної перерви, спричиненої пандемією коронавірусу.

Захід об'єднав 2500 учасників, серед них понад 50 керівників держав та урядів. Серед спікерів форуму – Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляєн, Єнс Столтенберг та Володимир Зеленський. Росію на форум не запросили, адже країна-агресор напала на Україну.

Цікаво – Володимир Зеленський та Олена Зеленська дали інтерв'ю \ Про кінець війни, Маріуполь й "Азов": відео