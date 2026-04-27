Не боится смерти: Буданов рассказал сколько раз получал ранения

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов за годы войны неоднократно получал тяжелые ранения во время боевых операций. Его боевой путь включает минные подрывы, пулевые ранения и длительную реабилитацию за рубежом.

Несмотря на все ранения, он продолжал выполнять свою работу. Об этом Буданов рассказал в интервью для издания "Бабель".

Что известно о ранении Буданова?

Впервые Кирилл Буданов был ранен в начале марта 2015 года во время операции против российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Красуха". Выполнить задание тогда не удалось, а во время отхода вблизи Горловки группа наткнулась на минное поле. В результате взрыва трое бойцов получили ранения, в частности Буданов – обломки попали ему в шею и лопатку. Несмотря на тяжелое состояние, он вместе с собратьями смог отойти и добраться до медиков.

Второе ранение он получил во время одной из операций, о чем сам сообщил родным уже из машины скорой помощи. По словам близких, даже в этот момент он сохранял спокойствие и шутил, что стало характерной чертой его поведения в критических ситуациях.

В третий раз Буданова ранили в декабре 2016 года – пуля серьезно повредила локоть правой руки. После этого он перенес около двадцати операций, а затем проходил реабилитацию в военном госпитале Walter Reed National Military Medical Center в США. Его лечение стало возможным благодаря поддержке партнеров и волонтеров.

Справочно. Кирилл Буданов – боевой офицер, который с 2014 года участвовал в ключевых операциях украинской разведки. Во время войны на Донбассе он служил в ГУР и воевал на востоке. в 2016 году руководил спецоперацией в оккупированном Крыму, а в 2022-м участвовал в боях за Киев и освобождении Харьковщины, в частности Русской Лозовой. В дальнейшем регулярно работал на передовой во время тяжелых боев.

Сейчас Буданов возглавляет Офис Президента: что известно?

Кирилл Буданов до января 2026 года руководил Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. В течение почти шести лет на этой должности он организовывал и координировал ряд успешных операций против российских войск

Однако, 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента. Решение объяснили необходимостью усиления безопасности, военного и дипломатического направлений работы, в которых Буданов имеет практический опыт.

На новой должности он сосредоточился на координации международных контактов, вопросах обменов и усилении переговорного трека. Также происходит переформатирование работы Офиса Президента с акцентом на безопасность и оборону.