О проведении успешной операции заявил помощник Рогозина, сообщают российские СМИ.

Важно Ранение Рогозина: генерал-майор СБУ предположил, кто мог попасть

Что известно о состоянии Рогозина

Помощник эксглавы "Роскосмоса" отметил, что Рогозину провели сложную операцию по извлечению осколка боеприпаса из района шейного позвонка.

Операция прошла успешно, он идет на поправку,

– сказал он.

Ранее медики утверждали, что не могут извлечь обломок из тела Рогозина. Обломок находился в шейном позвонке, который нельзя было оставить в теле из-за возможного паралича, однако и вытащить его тоже было проблематично.

Как Рогозин получил ранение

21 декабря в оккупированном Донецке обстреляли кафе, где эксглава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин праздновал день рождения Есть информация о погибших, а также раненых. Российские телеграмм-каналы рассказывают, мол, кафе обстреляли ВСУ. Однако это традиционная риторика кафиров, чтобы скрыть свои преступления и перебросить вину. Эксглава "Роскосмоса" получил:

осколочное ранение мягких тканей головы и левого бедра,

проникает осколочное ранение ягодиц.

В частности, один обломок размером 8 на 6 миллиметров вошел выше правой лопатки неподалеку от позвоночника.