Про проведення успішної операції заявив помічник Рогозіна, повідомляють російські ЗМІ.

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Що відомо про стан Рогозіна

Помічник ексглави "Роскосмосу" зазначив, що Рогозіну провели складну операцію з вилучення осколка боєприпасу з району шийного хребця.

Операція пройшла успішно, він йде на поправку,

– сказав він.

Раніше медики стверджували, що не можуть дістати уламок з тіла Рогозіна. Уламок перебував у шийному хребці, який не можна було залишити у тілі через можливий параліч, однак і витягнути його також було проблематично.

Як Рогозін отримав поранення

21 грудня в окупованому Донецьку обстріляли кафе, де ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін святкував день народження. Є інформація про загиблих, а також поранених. Російські телеграм-канали розповідають, мовляв, кафе обстріляли ЗСУ. Однак це традиційна риторика окупантів, аби приховати свої злочини та перекинути провину. Ексглава "Роскосмосу" отримав:

осколкове поранення м'яких тканин голови та лівого стегна,

проникне осколкове поранення сідниць.

Зокрема, один уламок розміром 8 на 6 міліметрів увійшов вище за праву лопатку неподалік хребта.