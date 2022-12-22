Российский террорист Гиркин прокомментировал ранение Рогозина "в область чуть ниже спины".
Кстати говоря "Кто-то слил информацию": раненый Рогозин жалуется из-за прилета по ресторану
Орден за "феерическое" ранение
Гиркин заявил, что Рогозин внес колоссальный вклад в отсутствие космической разведки, но и он, мол, должен был спокойно попраздновать 59-й день рождения во фронтовом ресторане.
Более того, Гиркин посмеялся, что Рогозину можно было бы вручить "орден". Оккупант же рассказывал о проведении в ресторане "Шеш-Беш" рабочего совещания, во время которого он и был ранен.
Не смею отрицать истинность этого утверждения — господин Рогозин известен своей хрустальной честностью. И ему теперь нужна медаль… Или даже орден,
– пошутил террорист.
Он отметил, если бы ранение ягодиц было бы получено во время пьянки с приятелями, это была бы личная проблема, а если говориться о совещании – это совсем другое дело.
Ранение Рогозина в Донецке: что известно
- Рогозин 21 декабря праздновал свой 59-й день рождения в оккупированном Донецке, в ресторане "Шеш-Беш".
- Кафе обстреляли. Само здание потерпело значительные разрушения, а пропагандистские СМИ сообщили о двух погибших.
- Рогозин получил ранение в ягодицу, а еще один обломок застрял в позвоночнике.