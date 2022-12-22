Российский террорист Гиркин прокомментировал ранение Рогозина "в область чуть ниже спины".

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Орден за "феерическое" ранение

Гиркин заявил, что Рогозин внес колоссальный вклад в отсутствие космической разведки, но и он, мол, должен был спокойно попраздновать 59-й день рождения во фронтовом ресторане.

Более того, Гиркин посмеялся, что Рогозину можно было бы вручить "орден". Оккупант же рассказывал о проведении в ресторане "Шеш-Беш" рабочего совещания, во время которого он и был ранен.

Не смею отрицать истинность этого утверждения — господин Рогозин известен своей хрустальной честностью. И ему теперь нужна медаль… Или даже орден,

– пошутил террорист.

Он отметил, если бы ранение ягодиц было бы получено во время пьянки с приятелями, это была бы личная проблема, а если говориться о совещании – это совсем другое дело.

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