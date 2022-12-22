Російський терорист Гіркін прокоментував поранення Рогозіна "в область трохи нижче спини".
До речі "Хтось злив інформацію": поранений Рогозін бідкається через приліт по ресторану
Орден за "феєричне" поранення
Гіркін заявив, що Рогозін зробив колосальний внесок у відсутність космічної розвідки, але і він, мовляв, мав спокійно посвяткувати 59-й день народження у фронтовому ресторані.
Ба більше, Гіркін покепкував, що Рогозіну можна було б вручити "орден". Окупант же розказував про проведення в ресторані "Шеш-Беш" робочої наради, під час якої він і був поранений.
Не смію заперечувати істинність цього твердження — пан Рогозін відомий своєю кришталевою чесністю. І йому тепер треба медаль… Або навіть орден,
– пожартував терорист.
Він зазначив, якби поранення сідниць було б отримано під час п'янки з приятелями, це була б особиста проблема, а якщо мовиться про нараду – це зовсім інша справа.
Поранення Рогозіна в Донецьку: що відомо
- Рогозін 21 грудня святкував свій 59 день народження в окупованому Донецьку, в ресторані "Шеш-Беш".
- Кафе обстріляли. Сама будівля зазнала значних руйнувань, а пропагандистські ЗМІ повідомили про двох загиблих.
- Рогозін отримав поранення в сідницю, а ще один уламок застряг у хребті.