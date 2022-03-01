Ранения конечностей, груди – состояние тяжелое, – медики о пострадавших в Харькове

Елена Ковалева – главный врач больницы скорой помощи рассказала о состоянии пострадавших в результате взрыва возле ОГА в Харькове. Сейчас госпитализировали 5 человек.

Ковалева рассказала, что все госпитализированные – взрослые. Это люди, которые проезжали мимо здания Харьковской ОГА. Россия 1 марта около 08:00 нанесла городу ракетный удар.

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У них минно-взрывные травмы – ранения конечностей, туловища, груди и живота. Все они сейчас находятся в операционных. Им обрабатывают раны, делают операции. Состояние тяжелое, мы боремся за их жизни,

– рассказала врач.

Данные про пол и возраст пострадавших – пока неизвестны. Ковалева отметила, что с начала войны к ним госпитализировали более 200 раненых. Из них более 30 – военные. В больнице ушел из жизни один защитник Украины и 2 или 3 гражданских.

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