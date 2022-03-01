Ковальова розповіла, що усі госпіталізовані – дорослі. Це люди, які проїжджали повз будівлю Харківської ОДА. Росія 1 березня близько 08:00 завдала місту ракетного удару.

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У них мінно-вибухові травми – поранення кінцівок, тулубу, грудей і живота. Усі вони зараз перебувають в операційних. Їм обробляють рани, роблять операції. Стан важкий, ми боремося за їхні життя,

– розповіла лікарка.

Дані про стать та вік постраждалих – наразі невідомі. Ковальова зауважила, що від початку війни до них госпіталізували понад 200 поранених. З них понад 30 – військові. У лікарні пішов з життя один захисник України та 2 або 3 цивільних.

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