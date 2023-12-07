Это 24 Каналу прокомментировал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко. Он подчеркнул, что Путину нужна эта политическая "победа".

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"Он себя будет 14 числа презентовать на будущие сроки. Сомнений мало, что он этого не сделает. Чтобы он это сделал, он хочет подкрепить это какой-то "победой", – сказал Костенко.

Обратите внимание! 14 декабря Владимир Путин проведет "прямую линию" с россиянами. В 2022 году это мероприятие отменили. Проведение "прямой линии" можно считать началом президентской кампании Путина. В Институте изучения войны отметили, что большинство россиян интересует вопрос войны в Украине. Однако этот вопрос, по мнению аналитиков, больше всего раздражает Кремль.

"Взятие" оккупантами Авдеевки ничего не даст в стратегическом плане. Однако для россиян – это символ. Его они пытаются захватить, чтобы "подкрепить" свой имидж.

Они уже подкрепляются и в перспективе будут подкрепляться войсками. Будут бросать столько, сколько им потребуется для того, чтобы достигать цели. Так же как с Бахмутом, когда им нужна эта политическая "победа", несмотря на то, какие ресурсы на это будут потрачены,

– подчеркнул нардеп.

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Почему раненых оккупантов отправляют на штурм

Может быть много факторов, почему страна-агрессор отправила раненых военных на штурм. В частности, может влиять и то, что российские командиры не успели получить "пополнение".

"Может быть ситуация в том, что действительно есть проблемы. Но насколько у нас есть информация, россияне успевают пополнять своих мобилизованных", – сказал Роман Костенко.

Россия даже не использует мобилизацию, а использует больше контрактов и пытается социально обеспечивать своих военных. Все, чтобы россияне вступали в ряды армии, чтобы зарабатывать деньги.

Просто из-за больших потерь, думаю, они используют и раненых. О том, что у них сейчас большие проблемы с мобилизованными или живой силой, у нас информации нет,

– отметил секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности.

В то же время они могут быть на определенных направлениях. Кроме раненых, оккупанты используют также отряды, которые не дают отступать их солдатам. Иногда, по словам парламентария, на определенных направлениях такая жесткая тактика дает преимущество врагу.

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