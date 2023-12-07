Це 24 Каналу прокоментував народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко. Він наголосив, що Путіну треба ця політична "перемога".
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"Він себе 14 числа презентуватиме на майбутні терміни. Сумнівів мало, що він цього не зробить. Аби він це зробив, він хоче підкріпити це якоюсь "перемогою", – сказав Костенко.
"Взяття" окупантами Авдіївки нічого не дасть у стратегічному плані. Однак для росіян – це символ. Його вони намагаються захопити, аби "підкріпити" свій імідж.
Вони вже підкріплюють і в перспективі підкріплюватимуть військами. Кидатимуть стільки, скільки їм буде потрібно для того, аби досягати цілі. Так само як з Бахмутом, коли їм треба ця політична "перемога" попри те, які ресурси на це будуть витрачені,
– наголосив нардеп.
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Чому поранених окупантів відправляють на штурм
Може бути багато факторів, чому країна-агресорка відправила поранених військових на штурм. Зокрема, впливати може і те, що російські командири не встигли отримати "поповнення".
"Може бути ситуація в тому, що дійсно є проблеми. Але наскільки у нас є інформація, росіяни встигають поповнювати своїх мобілізованих", – сказав Роман Костенко.
Росія навіть не використовує мобілізацію, а використовує більше контракти та намагається соціально забезпечувати своїх військових. Усе, аби росіяни вступали до лав армії, щоби заробляти гроші.
Просто через великі втрати, думаю, вони використовують і поранених. Про те, що у них є зараз великі проблеми з мобілізованими або живою силою, у нас інформації немає,
– зазначив секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки.
Водночас вони все ж таки можуть бути на певних напрямках. Окрім поранених, окупанти використовують також загони, які не дають відступати їхнім солдатам. Іноді, за словами парламентаря, на певних напрямках така жорстка тактика дає перевагу ворогу.
Що відбувається на Авдіївському напрямку
- Попри колосальні втрати, ворог продовжує штурмувати Авдіївку. Нині ситуація на цьому напрямку вкрай складна. У ЗСУ заявили, що окупанти активніше застосовують дрони-камікадзе та авіацію поблизу міста. Кількість боєзіткнень значно зросла.
- У промзоні Авдіївки запеклі бої. За словами екскомандира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, росіяни контролюють лише 10% території. Тим часом українська армія контролює 90%. Спочатку у наступ йдуть ворожі загони "Шторм-Z", а згодом по трупах заходить регулярна російська армія.
- У британському Міноборони показали відео зруйнованої окупантами Авдіївки. З міста майже повністю виїхали цивільні.