В результате повторных обстрелов Комышувахи пострадали 2 собаки ГСЧС

В поселке Комышуваха Запорожской области в ходе повторных вражеских ударов пострадали две служебные собаки ГСЧС. Бельгийские овчарки Mria и Targan помогали спасателям расчищать завалы разрушенного здания.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Какие подробности?

Российские военные продолжают прицельно обстреливать зону поисковых работ, где работают экстренные службы.

Массированные атаки беспилотников повредили несколько единиц специальной спасательной техники и привели к ранению двух сотрудников ведомства, которым врачи оказывают всю необходимую помощь.

В момент очередного вражеского удара на руинах работала бельгийская овчарка Mria, входящая в кинологический расчет Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Сумы. В результате атаки четвероногая помощница получила травму передней конечности.

Состояние служебных овчарок после взрыва

Взрывная волна также задела другую бельгийскую овчарку по кличке Targan. Собака перенесла сильную контузию и потрясение непосредственно в зоне разбора разрушенных конструкций.

Пострадала и другая бельгийская овчарка – Targan. Из-за взрыва у нее возникла острая стрессовая реакция, поэтому резко изменились поведение и психологическое состояние. В настоящее время существует угроза, что собака больше не сможет полноценно выполнять поисково-спасательные задачи,

– сообщают в ведомстве.

Обоих пострадавших животных спасатели оперативно направили на ветеринарное обследование. Специалисты пытаются стабилизировать их здоровье и восстановить психологическое состояние четвероногих специалистов.

Последствия обстрелов: смотрите фото ГСЧС

Россияне провели атаку на спасателей беспилотниками

Войска страны-агрессора наносили прицельные удары во время ликвидации последствий предыдущего обстрела, когда спасатели продолжали искать людей.

Оккупанты трижды направляли дроны непосредственно на сотрудников службы, которые разбирали завалы и пытались эвакуировать поврежденный пожарный транспорт.

Напомним, ранее мы писали, что 2 ноября российские оккупанты сбросили авиабомбы на Комышуваху, поразив здание школы с гражданскими лицами.

В результате этого вражеского удара погибли не менее 55 человек, среди которых двое сотрудников ГСЧС и четверо полицейских.