Киев будет выплачивать раненым защитникам и защитницам по 45 000 гривен, – Кличко

Столица вводит дополнительную материальную помощь для киевлян-военнослужащих, получивших ранения.

Кроме положенных государственных выплат, раненые киевляне-защитники получат еще и единовременную выплату в 45 000 гривен из бюджета Киева. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Сегодня Киевсовет должен принять решение о предоставлении материальной помощи раненым на войне киевлянам. Город будет выплачивать защитникам и защитницам, которые получили ранения, защищая Украину, единовременное пособие в сумме 45 000 грн,

– написал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что это важное решение и выразил убеждение, что его поддержат все депутаты.

К слову, ранее Киев ввел дополнительную выплату для жителей города Киева, которые мобилизуются в ряды ВСУ с декабря 2023 года. Кроме надлежащих государственных выплат, мобилизованные киевляне получают от города дополнительную единовременную помощь в размере 30 000 гривен.