Также бесплатное лечение глаз могут получить украинцы, нуждающиеся в неотложной помощи. Операции проводят ведущие хирурги и их команда специалистов.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Центр работает в режиме 24/7

Деятельность клиники согласована с Министерством Здравоохранения. Поэтому учреждение внесено в список предприятий, оказывающих экстренную медицинскую помощь в военное время.

В Центре оказывают помощь всем нуждающимся в режиме 24/7. Проводят операции опытные хирурги-эксперты:

Жук Андрей;

Грошева Ксения;

Фостер Наталья (Великобритания).

Однако в клинике акцентируют внимание, что они все делают не сами. Ведь с ними работает группа профессионалов мирового уровня.



Качественное лечение также обеспечивает новейшее оборудование / Фото eyes.ua

Обратите внимание! Все расходные материалы для операций и лечения предоставили две частные компании: американская Alcon, а также английская Rayner.

Как получить помощь в клинике

Британский офтальмологический центр расположен в Печерском районе Киева – на улице Крутый узвиз, 3а. Там принимают пациентов по предварительной записи на официальном сайте.

Также в клинике можно получить бесплатную онлайн консультацию. Подробнее обо всем можно узнать и по номерам телефонов:

+38 (044) 230 7070

+38 (068) 230 7070

+38 (099)230 7070

Мы выполняем свою профессиональную обязанность и будем оставаться на рабочем месте постоянно,

– подчеркнула основательница Центра Наталья Фостер.



Британський офтальмологічний центр у Києві / Фото eyes.ua

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!