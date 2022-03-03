Також безкоштовне лікування очей можуть отримати українці, які потребують невідкладної допомоги. Операції проводять провідні хірурги їхня команда спеціалістів.

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Центр працює в режимі 24/7

Діяльність клініки є погодженою з Міністерством Охорони Здоров'я. Тому установа внесена до переліку підприємств, які надають екстрену медичну допомогу у воєнний час.

У Центрі надають допомогу всім, хто цього потребує, в режимі 24/7. Проводять операції досвідчені хірурги-експерти:

Жук Андрій;

Грошева Ксенія;

Фостер Наталія (Великобританія).

Проте в клініці акцентують, що вони все роблять не самі. Адже з ними працює група професіоналів світового рівня.



Якісне лікування також забезпечує новітнє обладнання / Фото eyes.ua

Зверніть увагу! Усі розхідні матеріали для операцій і лікування надали 2 приватні компанії: американська Alcon, а також та англійська Rayner.

Як отримати допомогу в клініці

Британський офтальмологічний центр розташований у Печерському районі Києва – на вулиці Крутий узвіз, 3а. Там приймають пацієнтів за попереднім записом на офіційному сайті.

Також у клініці можна отримати безкоштовну онлайн консультацію. Детальніше про все можна дізнатися та за номерами телефонів:

+38 (044) 230 7070

+38 (068) 230 7070

+38 (099)230 7070

Ми виконуємо свій професійний обов'язок і будемо залишатись на робочому місці постійно,

– підкреслила засновниця Центру Наталія Фостер.



Британський офтальмологічний центр у Києві / Фото eyes.ua

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