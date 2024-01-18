Раненый командир ЗРК 10 месяцев не получает зарплату и не имеет статуса человека с инвалидностью

Во время боя командир ЗРК получил серьезное ранение, однако до сих пор не имеет соответствующего статуса. Кроме того, он также не получает заработной платы.

Командир зенитно-ракетного комплекса Виталий Шумей, серьезно раненный на фронте, с марта 2023 года он не получает заработной платы. Кроме того, он не имеет статуса человека с инвалидностью.

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"Почему да – я не знаю"

Виталий Шумей получил ранение 25 августа 2022 года в Донецкой области. У него была минно-взрывная травма и многочисленные переломы черепа. Муж перенес несколько операций, затем лечился в Днепре, Киеве и Чернигове. А с марта 2023 года он в сопровождении отца Сергея Шумея поехал реанимобилем в Испанию – в университетский госпиталь Института Гуттманна в Барселоне. Это самый крупный в Европе центр нейрореабилитации.

В Украину они вернулись в ноябре 2023 года. Все расходы по лечению и реабилитации Виталия взял на себя ФК "Шахтер". Отец военного отмечает, что до отъезда в Испанию Виталий получал военную зарплату, боевые, премии, все необходимые выплаты, но после лечения выплаты прекратились.

В подразделении мне объяснили: вы за границей, зарплата не предусмотрена. Так что пока не приедем, ее не будет. В ноябре мы вернулись в Украину, началась реабилитация во Львовской области. Я сразу доложил об этом в подразделение. Замполит сказал, что я должен еженедельно отправлять в часть справку о пребывании в заведении. Я делаю это каждую среду. Но сыну до сих пор ничего не насчитывают.

– сказал Сергей Шумей.

Мужчина также вспоминает, что когда они были в Испании, то рядом лечился молодой солдат и ему поступала зарплата. Он не понимает, почему да.

Это выглядит так, словно мы в разных государствах живем. Разбираться со всем этим у меня нет времени, ведь постоянно нахожусь у сына,

– объяснил он.

Также Виталий до сих пор не прошел МСЭК, чтобы получить статус инвалидности. Вывод ВЛК мужчине издали в Чернигове еще в феврале 2023 года. Согласно ему, травма тяжелая и связана с защитой Родины. Виталия сочли непригодным к службе и отметили, что он нуждается в сопровождении.

Документ должен быть действителен еще два года, однако, когда справку отправили в часть, ему сообщили, что она не действительна. Отцу сказали снова везти сына на ВЛК. Однако сделать это было бы непросто, ведь во Львов 200 километров, а реабилитацию прервать нельзя, потому что весь прогресс пойдет кувырком.

Виталик уже понемногу говорит, улыбается… Это сейчас наше пребывание здесь оплачено, спасибо за это "Шахтеру". А что дальше будет, – не знаю. За свою пенсию я даже подгузников не куплю. Я очень люблю Украину. Виталик воевал в АТО, в 2022 снова пошел защищать. Мой второй сын тоже в армии… Но для государства мы, значит, не нужны. Я смотрю в голубые глаза моего сына, и сердце кровью обливается", – поделился переживаниями Сергей Шумей.

Что говорят юристы

Адвокат ОО "Юридическая сотня" Инна Симакина рассказала, что военнослужащему, который получил ранения, защищая Украину, должны выплачивать деньги и дополнительное вознаграждение. Это должно продолжаться, пока защитник находится на стационарном лечении в Украине или за границей. Кроме того, выплаты хранятся во время отпуска для реабилитации, если ранение тяжелое.

Условием сохранения выплат является вывод ВЛК, а основанием их начисления – приказ командира воинской части. По ее словам, неясно, почему этот механизм дал сбой в случае Виталия.

В любом случае при наличии документов о прохождении стационарного лечения зарплату и дополнительные выплаты мужчине должны уплатить. В противном случае семья может обращаться в суд по взысканию невыплаченного денежного довольствия,

– объяснила Инна Симакина.

Она отметила, что когда раненый находится в госпитале в Украине, то заведение само передает информацию о нем в воинскую часть. Если его направили лечиться за границу, то нужно отправить в воинскую часть рапорт и документы, подтверждающие стационарное лечение (копии оригиналов и перевод на украинский язык, его делают в Бюро переводов). Юристка также объяснила, что если военная часть не реагирует на письма и выплат нет, то военнослужащий может обратиться за безвозмездной правовой помощью или в общественные организации, которые предоставляют юридическое сопровождение защитникам.

Тогда вопрос можно решать с помощью адвокатских запросов, и если это не поможет, то через суд. В общем, могу сказать, что такая ситуация с выплатами является, к сожалению, типичной.

– добавила экспертка.

Как получить статус инвалидности в результате войны

Во время военного положения человек может проходить МСЭК в любом городе, сейчас это не связано с регистрацией. Если ВЛК предоставила отпуск для лечения или признала военного непригодным к службе, оформить это можно по заявлению в ТЦК и СП.

Инна Симакина отмечает, что Виталий Шумей имеет право на возмещение заработной платы, боевых и премий за то время, пока он их не получал. Затем его нужно уволить со службы и направить на МСЭК. С такими ранениями мужчина, скорее всего, получит первую группу инвалидности. После этого можно подавать документы на единовременную денежную помощь.

К сожалению, у нас до сих пор нет подразделений, которые занимались сопровождением раненых военнослужащих. Они были бы уместны при воинских частях или ТЦК и СП,

– подчеркнула эксперт.

По словам юристки, именно поэтому после ранения люди вынуждены сами разбираться в бумажных нюансах.